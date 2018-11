Eiropas testēšanas nedēļa 2018

Jaunumi Sabiedrība | 26. novembris 2018 | 19:01

Ik gadu visā Eiropā novembra beigās tiek atzīmēta HIV un hepatītu testēšanas nedēļa. Arī šogad HIV profilakses punkti visā Latvijā no 23.-30. novembrim piedalīsies Testēšanas nedēļā, piedāvājot savos punktos un izbraukumos veikt bezmaksas un anonīmus HIV un B, C hepatīta ekprestestus, kā arī saņemt speciālista pirms un pēc-testa konsultāciju.

Daugavpils pilsētā no 23.11.2018. līdz 30.11.2018., no plkst.9:00 līdz 12:00, bezmaksas anonīmo HIV un B, C hepatīta eksprestestu var veikt Daugavpils Sarkanā Krusta filiālē Krišjāņa Valdemāra ielā 13 (ieeja no Vienības ielas).

Kontaktinformācija: tālrunis: +371 65457357, +371 26364032,

E-pasts: lsk.daugavpils@redcross.lv

Plašāku informāciju par HIV profilakses punktos pieejamajiem pakalpojumiem meklē Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā: www.spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/hiv-profilakses-punkti

