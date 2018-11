Amatu zaudē Daugavpils mērs Eigims

Jaunumi Politika | 22. novembris 2018 | 21:13

Ceturtdien no amata gāzts Daugavpils mērs Rihards Eigims ("Mūsu partija").

Daugavpils domes sēdē Eigima atbrīvošanu atbalstīja 10 deputāti, tostarp pieci deputāti no Latgales partijas, četri no partijas "Saskaņa", kā arī Eigima partijas "Mūsu partija" deputāte Līvija Jankovska.

Deviņi no 15 domes deputātiem bija parakstījušies par pieprasījumu Daugavpils domes sēdē lemt par Eigima atbrīvošanu no amata. Domes sēdē diskusijas par šo jautājumu nebija.

No 15 Daugavpils domē esošajiem deputātiem, sēdē piedalījās 13.

Par to nu jau bijušais Daugavpils domes vadītājs nav pārsteigts.

“Es tikai gribētu zināt, cik laika būs vajadzīgs, lai izvēlētos jaunu priekšsēdētāju. Vienalga, kas tas būs, no “Saskaņas” vai Latgales partijas. Ceru, ka mūsu deputāti saprot, ko viņi dara,” sacīja Eigims.

Jautājuma par neuzticības izteikšanu domes priekšsēdētājam un viņa atstādināšanu no amata iniciēšanu Latgales partija skaidro ar, viņuprāt, esošas domes vadības "bezatbildīgo saimniecisko politiku", skaidroja partijas pārstāvis, Daugavpils domes priekšsēdētājs iepriekšējā sasaukumā Jānis Lāčplēsis.

“Tās bažas radās tad, kad mēs runājam par lielo projekti realizēšanu. Ir investori, kas ļoti skeptiski atsaucas par sadarbību ar šo vadību,” norādīja Lāčplēsis.

Kā vienu no noteicošajiem argumentiem mēra atstādināšanai Latgales partijas deputāti min pagājušās nedēļas notikumus, kad Rihards Eigims ignorēja Daugavpils domes pieņemto lēmumu saistībā ar Daugavpils Futbola sporta skolas direktora atstādināšanu no amata un skolas turpmāko darbību, pastāstīja domes deputāte Ingūna Kokina.

“Diezgan šaubīgā veidā no amata atstādināts skolas direktors, un viņa vietā iecelts cilvēks, kuram patiesībā nav tiesību strādāt ar bērniem. Domes deputāti atcēla šo priekšsēdētāja rīkojumu, bet, neskatoties uz to, cilvēks vēl joprojām strādā, skolā ir neviennozīmīga situācija. Vecāku un skolas padome sašutuši par to. Acīmredzot, ka jautājums bija jārisina tālāk,” sacīja Kokina.

ēmumu par Eigima atstādināšanu no amata atbalstīja arī "Saskaņu" pārstāvošie Daugavpils domes deputāti.

Andrejs Elksniņš, kas šajā sasaukumā pēc vēlēšanām divus mēnešus arī vadīja pilsētas domi, līdz tika gāzts, norādīja, ka Eigims amatam neatbilst.

“Mēs to esam norādījuši jau kopš pagājušā gada, kad palūdzām viņu atstāt koalīciju ar “Saskaņu” sakarā ar dažādām shēmām, ko viņš realizēja,” piebilda Elksniņš.

Lāčplēsis savukārt pastāstīja, ka "pirmdien jau sāksies konsultācijas starp partiju pārstāvjiem, starp deputātiem par to, kā organizēt pašvaldības darbu tālāk”.

“Esmu pārliecināts, - vai nu mēs atradīsim modeli, kas būs darboties spējīgs un strādās, vai arī pēc diviem mēnešiem būs jautājums par ārkārtas vēlēšanām,” sacīja Lāčplēsis.

Viņš pauda, ka Latgales partija gatava apspriest dažādus variantus, tikai “nebūtu lietderīgi tagad virzīt par mēru tos, kas jau šajā sasaukumā ir bijuši”.

Tagad domes deputātiem būs jāvienojas un jāpieņem lēmums par to, kas turpmāk vadīs Daugavpils pašvaldību. Līdz tam domes priekšsēdētāja pienākumus pildīs priekšsēdētāja pirmais vietnieks, “Mūsu partijas” deputāts Igors Prelatovs.

Kopš 2001. gada Rihardam Eigimam tā jau ir ceturtā reize, kad Daugavpils domē viņš tiek gāzts no mēra krēsla.

KONTEKSTS:

Daugavpils domē ir pārstāvētas trīs partijas. Koalīcijā līdz šim strādāja četri "Mūsu partijas" deputāti un seši Latgales partijas deputāti, tomēr oktobrī Latgales partija paziņoja par izstāšanos no koalīcijas ar mēra Eigima pārstāvēto "Mūsu partiju". Latgales partijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis toreiz teica, ka tādējādi koalīcija pilsētas domē vairs nedarbojas.

Toreiz abu politisko spēku līderi aģentūrai LETA apgalvoja, ka līdzšinējās domes koalīcijas partneres turpinās iecerēto projektu īstenošanu un pašlaik jautājums par domes vadības nomaiņu nav dienaskārtībā. Trešdien, 21. novembrī, Latgales partijas Daugavpils nodaļas valdes sēdē gan pieņemts lēmums izteikt neuzticību Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājam Eigimam.

Savukārt opozīcijā ir partija "Saskaņa" ar pieciem deputātiem. "Saskaņas" deputāts Andrejs Elksniņš aģentūrai LETA pauda, ka vienīgā izeja, lai Daugavpils dome varētu strādāt konstruktīvi, ir atkārtotas domes vēlēšanas. Viņš toreiz arī teica, ka "Saskaņa" nerosinās Eigima atkāpšanos, jo politiskā spēka deputāti nav balsojuši ne par viņa, ne par viņa vietnieku apstiprināšanu amatā.

