«Latgales partija» izteiks neuzticību Daugavpils domes priekšsēdētājam Eigimam

"Latgales partijas" Daugavpils nodaļas valdes sēdē pieņemts lēmums izteikt neuzticību Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājam Rihardam Eigimam (Mūsu partija).

"Latgales partijas" pārstāvji norādījuši, ka pašreizējās domes administrācijas "bezatbildīgā saimnieciskā politika ir novedusi pie apkures tarifa sadārdzināšanās par vairāk nekā 20%". Ir apdraudēts ar šķeldu kurināmās katlumājas būvniecības projekts. Tādējādi pilsēta var pazaudēt šim mērķim piešķirto Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu.

Notiek nemotivēta vienu cilvēku iecelšana vadošos amatos un citu cilvēku atlaišana. Viss minētais liek partijai izteikt neuzticību pašreizējam domes priekšsēdētājam un pieprasīt viņa nomaiņu šajā amatā. Minēto lēmumu ir parakstījuši visi seši "Latgales partijas" deputāti. Kā paziņoja deputāts Jānis Lāčplēsis, tuvākajā laikā deputātu iesniegums tiks iesniegts pilsētas domē.

"Situācija, kas ir notikusi futbola skolā, kur par direktoru ir nozīmēta persona, kuras reputācija nekādā gadījumā nepieļauj iespēju viņai atļaut strādāt ar bērniem skolas direktora amatā. Plus domes lēmums par to, ka šis priekšsēdētāja rīkojums ir atcelts, bet kas netiek pildīts no priekšsēdētāja puses. Viņš vienkārši ignorē domes lēmumu. Tas bija pēdējais piliens, kas mums lika pieņemt lēmumu par to, ka Eigima kungam ir izsakāma neuzticība. Es esmu pārliecināts, ka ir deputāti, kuri uzskata, ka šāda, pašvaldības interesēm neatbilstoša rīcība nav atbalstāma," teica Lāčplēsis.

Kā "Latvijas Radio" norādīja Daugavpils domes deputāts Andrejs Elksniņš, "Saskaņu" pārstāvošie domes deputāti ir gatavi atbalstīt šādu lēmumu.

