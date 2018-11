Bezmaksas orientēšanās apmācība

Jaunumi Sports | 20. novembris 2018 | 18:40

Orientēšanās klubs “Stiga” aicina pieteikties bezmaksas orientēšanās apmācībām. Treneri orientēšanās sportā palīdzēs apgūt orientēšanās sporta pamatiemaņas (kartes, virziena un attāluma izpratne) caur vingrinājumiem, rotaļām, telpu orientēšanās un labirinta distancēm iekštelpās, kā arī iepazīties ar dažādām orientēšanās sporta disciplīnām un paveidiem.

no 23. novembra (piektdienās) 17:00-19:00 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas (Komunālā iela 2) sporta zālē norisināsies nodarbības bērniem un jauniešiem no 7 gadiem;

no 26. novembra (pirmdienās) 17:00-19:00 Ķīmijas mikrorajona mežos un parkos (tikšanās vieta klubs "Stiga", Inženieru ielā 6) norisināsies nodarbības bērniem un jauniešiem no 12 gadiem un pieaugušajiem bez vecuma ierobežojuma.

Apmācības cikla ilgums ir 10 nodarbības. Nodarbības notiks tumšajā diennakts laikā - līdzi ir nepieciešams ņemt lukturīšus! Konkrēta nodarbību vieta tiek precizēta pirms nodarbības.

Pieteikties nodarbībām var pa tālruni - 29846908 (Anastasija).

Aktivitāte notiek projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros.

