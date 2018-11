Jaunumi Sports | 20. novembris 2018 | 18:23

Daugavpils Olimpiskajā centrā, 16.novembrī, notika 7.starptautiskais sieviešu brīvās cīņas turnīrs "Daugavpils kauss 2018", kas sniedza iespēju attīstīt sieviešu brīvo cīņu, pulcējot lielu skaitu dalībnieču.

Turnīrā piedalījās 163 dalībnieces no Baltkrievijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Šī gada turnīrs noritēja augstā līmenī. Ar katru gadu dalībnieku skaits kļūst lielāks, līdz ar ko, tas sniedz iespēju uzlabot cīņu un veidot spēcīgu konkurenci.

Cīņa notika 2 vecuma grupās, 2000-2004.gadā dzimušie (8 svaru kategorijās) un 2005.gadā dzimušie un jaunāki (11 svaru kategorijas).

Daugavpili pārstāvēja sportistes no Daugavpils Individuālo sporta veidu skolas un sporta kluba Victory-1.

Pēc turnīra notika 3 dienu nodarbības sieviešu brīvajā cīņā, kurā piedalījās komandas no Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Latvijas. Šo dienu laikā, jaunajām sportistēm bija iespēja strādāt pie tehnikas un iemaņām.

Turnīra rīkotāji izsaka pateicību visiem, kas sniedza atbalstu tā rīkošanā!

