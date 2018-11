Saeima apstiprina deputātus darbam komisijās; desmit komisijām ievēl priekšsēdētājus

Jaunumi Politika | 20. novembris 2018 | 18:04

Saeima otrdien, 20. novembrī, ārkārtas sēdē visās 16 parlamenta komisijās apstiprināja frakciju izvirzītos deputātus. Otrdien, 20. novembrī, tika ievēlēti desmit no 16 komisiju priekšsēdētājiem. Par pārējo Saeimas komisiju vadību Saeima lems trešdien, 21. novembrī.

Ārlietu komisijā no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) strādās deputāts Uldis Augulis; no "Saskaņas" - Nikolajs Kabanovs un Jānis Tutins; no "Jaunās Vienotības" Ojārs Ēriks Kalniņš; no "Attīstībai/Par!" - Artis Pabriks un Inese Voika; no Nacionālās apvienības (NA) - Rihards Kols un aizejošās valdības kultūras ministre Dace Melbārde; no "KPV LV" - Didzis Šmits; no Jaunās konservatīvās partijas (JKP) - Linda Ozola. Komisiju vadīs Rihards Kols (NA). Par komisijas priekšsēdētāja biedru ievēlēts Ojārs Ēriks Kalniņš ("Jaunā Vienotība"), bet par komisijas sekretāri – Inese Voika ("Attīstībai/Par!").

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā no ZZS strādās deputātes Dana Reizniece-Ozola un Janīna Jalinska; no "Jaunās Vienotības" - Edgars Rinkēvičs; no "Attīstībai/Par!" - Mārtiņš Bondars un Juris Pūce; no NA - Ilze Indriksone un Aleksandrs Kiršteins; no "KPV LV" - Ramona Petraviča un Atis Zakatistovs; no JKP - Gatis Eglītis un Reinis Znotiņš. Komisiju vadīs Mārtiņš Bondars ("Attīstībai/Par!"), par komisijas priekšsēdētāja biedru tika ievēlēts Atis Zakatistovs ("KPV LV"), bet par sekretāri - Dana Reizniece-Ozola (ZZS).

Juridiskajā komisijā no ZZS strādā Gundars Daudze, "Saskaņas" pārstāvji - Valērijs Agešins un Jūlija Stepaņenko; no "Jaunās Vienotības" - Inese Lībiņa-Egnere; no "Attīstībai/Pa!r" - Vita Anda Tērauda; no NA - Ritvars Jansons; no "KPV LV" Ralfs Nemiro un Aldis Gobzems; no JKP - Juta Strīķe un Jānis Bordāns. Par komisijas vadītāju ievēlēts Jānis Bordāns (JKP), par komisijas priekšsēdētāja biedru - Aldis Gobzems ("KPV LV"), bet par komisijas sekretāru Valērijs Agešins ("Saskaņa").

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā no ZZS strādās aizejošās valdības premjers Māris Kučinskis; no "Saskaņas" - Boriss Cilevičs un Vladimirs Nikonovs; no "Jaunās Vienotības" - Andrejs Judins; no "Attīstībai/Par!" - Dace Rukšāne-Ščipčinska; no NA - Ināra Mūrniece; no "KPV LV" - Artuss Kaimiņš un Linda Liepiņa; no JKP - Dagmāra Beitnere-Le Galla. Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Artuss Kaimiņš ("KPV LV"). Par komisijas priekšsēdētājas biedru deputāti ievēlēja Borisu Cileviču ("Saskaņa"), savukārt par sekretāri – Dagmāru Beitneri-Le Gallu (JKP).

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā no ZZS strādās Jānis Vucāns; no "Saskaņas" - Edgars Kucins, Evija Papule un Ivans Ribakovs; no "Jaunās Vienotības" deputāts, aizejošās valdības ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens; no "Attīstībai/Par!" - Marija Golubeva un Ilmārs Dūrītis; no NA - Raivis Dzintars un Inguna Rībena; no "KPV LV" - Ivars Puga un Iveta Benhena-Bēkena; no JKP - Ilga Šuplinska un Anita Muižniece.

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā no ZZS strādās aizejošās valdības aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis; no "Saskaņas" - Jānis Ādamsons un Ivans Klementjevs; no "Jaunās Vienotības" - Ainars Latkovskis; no "Attīstībai/Par!" - Mārtiņš Staķis; no NA - Edvīns Šnore; no "KPV LV" - Kaspars Ģirģens un Aldis Blumbergs; no JKP - Juris Jurašs un Juris Rancāns.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā no ZZS strādās Viktors Valainis; no "Saskaņas" - Sergejs Dolgopolovs, Inga Goldberga un Regīna Ločmele-Luņova; no "Jaunās Vienotības" - Inese Ikstena; no NA - Janīna Kursīte-Pakule; no "KPV LV" - Karina Sprūde un Ēriks Pucens; no JKP - Tālis Linkaits un Uldis Budriķis. Komisijas priekšsēdētāja amatā pārvēlēts Sergejs Dolgopolovs ("Saskaņa"), par komisijas priekšsēdētāja biedru tika ievēlēts Tālis Linkaits (JKP), bet par komisijas sekretāru – Ēriks Pucens ("KPV LV").

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā no ZZS strādās – Armands Krauze un Jānis Dūklavs; no "Saskaņas" - Artūrs Rubiks, Jānis Urbanovičs un Ivars Zariņš; no "Jaunās Vienotības" - Aldis Adamovičs; no "Attīstībai/Par!" - Daniels Pavļuts un Artūrs Toms Plešs; no NA - Romāns Naudiņš un Jānis Dombrava; no "KPV LV" - Janīna Kursīte un Jānis Vitenbergs; no JKP - Krišjānis Feldmans un Sandis Riekstiņš. Otrdien komisijas deputāti par tās priekšsēdētāju ievēlēja Jāni Dūklavu (ZZS). Par komisijas priekšsēdētāja biedru ievēlēts Krišjānis Feldmans (JKP), savukārt par sekretāru – Ivars Zariņš ("Saskaņa"). Pret Dūklavu gan iebilda JKP. Tās līderis Jānis Bordāns Latvijas radio to pamatoja šādi: "Mēs domājam, ka Duklava kungs nav tas cilvēks, kurš vislabāk iemieso Latvijas tautsaimniecības attīstības perspektīvas, ka viņam būtu redzējums par to, kāda ir moderna Latvija 21. gadsimtā. ZZS sastāvā iespējams atrast citus cilvēkus," teica Bordāns.

Sociālo un darba lietu komisijā no ZZS strādās aizejošās valdības veselības ministe Anda Čakša; no "Saskaņas" - Andrejs Klementjevs, Jānis Krišāns un Vitālijs Orlovs; no "Jaunās Vienotības" - Jānis Reirs; no "Attīstībai/Par!" - Andris Skride; no NA - Edmunds Teirumnieks; no "KPV LV" - Ieva Krapāne; no JKP - Normunds Žunna un Evita Zālīte-Grosa.

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā no ZZS strādās Jānis Vucāns un Janīna Jalinska; no "Saskaņas" - Vitālijs Orlovs un Artūrs Rubiks; no "Jaunās Vienotības" - Ainars Latkovskis un Aldis Adamovičs; no "Attīstībai/Par!" - Andris Skride un Ilmārs Dūrītis; no NA - Raivis Dzintars un Janīna Kursīte-Pakule; no "KPV LV" - Artuss Kaimiņš un Ramona Petraviča; no JKP - Linda Ozola un Normunds Žunna. Komisijas deputāti par priekšsēdētāju ievēlēja Janīnu Kursīti-Pakuli (NA). Par komisijas priekšsēdētāja biedru tika ievēlēts Vitālijs Orlovs ("Saskaņa"), savukārt par sekretāru – Aldis Adamovičs ("Jaunā Vienotība").

Pieprasījumu komisijā no ZZS strādās Gundars Daudze; no "Saskaņas" - Jānis Ādamsons, Inga Goldberga, Edgars Kucins un Jānis Urbanovičs; no "Jaunās Vienotības" - Jānis Reirs; no "Attīstībai/Par!" - Mārtiņš Staķis un Juris Pūce; no NA - Rihards Kols un Inguna Rībena; no "KPV LV" Ivars Puga, Linda Liepiņa un Ralfs Nemiro; no JKP - Sandis Riekstiņš un Uldis Budriķis.

Publisko izdevumu un revīzijas komisijā no ZZS strādās deputāti Uldis Augulis un Viktors Valainis; no "Saskaņas" - Andrejs Klementjevs, Ivans Ribakovs, Ļubova Švecova un Ivars Zariņš; no "Jaunās Vienotības" - Ojārs Ēriks Kalniņš; no "Attīstībai/Par!" - Inese Voika un Mārtiņš Bondars; no NA - Ilze Indriksone un Romāns Naudiņš; no "KPV LV" - Iveta Benhena-Bēkena, Kaspars Ģirģens un Jānis Vitenbergs; no JKP - Juris Rancāns, Juta Strīķe un Krišjānis Feldmans. Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Kasparu Ģirģenu ("KPV LV"). Par komisijas priekšsēdētāja biedri deputāti ievēlēja Jutu Strīķi (JKP), bet par sekretāri - Ilzi Indriksoni (NA).

Nacionālās drošības komisijā no ZZS strādās deputāts un aizejošās valdības vadītājs Māris Kučinskis; no "Saskaņas" - Valērijs Agešins; no "Jaunās Vienotības" - Inese Lībiņa-Egnere; no "Attīstībai/Par!" - Daniels Pavļuts; no NA - Ināra Mūrniece; no "KPV LV" - Aldis Gobzems; no JKP - Juris Jurašs.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā no ZZS strādās aizejošās valdības aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un deputāts Armands Krauze; no "Saskaņas" - Nikolajs Kabanovs, Regīna Ločmele-Luņova, Vladimirs Nikonovs un Evija Papule; no "Jaunās Vienotības" - Andrejs Judins; no "Attīstībai/Par!" - Artis Pabriks un Toms Plešs; no NA - Ritvars Jansons un Dace Melbārde; no "KPV LV" - Janīna Kursīte un Ieva Krapāne; no JKP - Jānis Bordāns, Dagmāra Beitnere-Le Galla un Evita Zālīte-Grosa. Komisiju vadīs Andrejs Judins ("Jaunā Vienotība"), lēma komisijas locekļi. Par komisijas priekšsēdētāja biedru ievēlēts Ritvars Jansons (NA), bet par komisijas sekretāru - Armands Krauze (ZZS).

Eiropas lietu komisijā no ZZS strādās deputāte un aizejošās valdības finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola; no "Saskaņas" - Boriss Cilevičs, Sergejs Dolgopolovs, Igors Pimenovs un Jūlija Stepaņenko; no "Jaunās Vienotības" deputāts un aizejošās valdības ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs; no "Attīstībai/Par!" - Vita Anda Tērauda un Marija Golubeva; no NA - Aleksandrs Kiršteins un Edvīns Šnore, no "KPV LV" - Aldis Blumbergs un Atis Zakatistovs; no JKP - Gatis Eglītis, Tālis Linkaits un Reinis Znotiņš. Komisiju vadīs Vita Anda Tērauda ("Attīstībai/Par"), komisijas pirmajā sēdē nolēma tās locekļi. Par komisijas priekšsēdētājas biedru šodien ievēlēts Gatis Eglītis (JKP), bet par komisijas sekretāru – Igors Pimenovs ("Saskaņa").

Ilgtspējīgas attīstības komisijā no ZZS strādās aizejošās valdības ministri Anda Čakša un Jānis Dūklavs; no "Saskaņas" - Vjačeslavs Dombrovskis, Ivans Klementjevs, Jānis Krišāns, Jūlija Stepaņenko un Jānis Tutins; no "Jaunās Vienotības" - Arvils Ašeradens; no "Attīstībai/Par!" - Inese Ikstena un Dace Rukšāne-Ščipčinska; no NA - Jānis Dombrava un Edmunds Teirumnieks; Karina Sprūde, Ēriks Pucens un Didzis Šmits; no JKP - Ilga Šuplinska un Anita Muižniece.

Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.

Deputāts vienā un tajā pašā laikā var strādāt ne vairāk kā divās pastāvīgajās komisijās un trīs apakškomisijās. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli komisijas pirmo sēdi sasauc un līdz komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanai vada Saeimas sekretārs. Turpmākās sēdes sasauc un vada komisijas priekšsēdētājs.

