Aizdomās par slepkavības izdarīšanu apcietināts jauns vīrietis

7.novembrī agri no rīta Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē tika saņemta informācija par to, ka Rēzeknes novada Silmalas pagastā notika ceļu satiksmes negadījums. Ierodoties notikuma vietā, policisti noskaidroja, ka automašīna Nissan nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās, bet automašīnas vadītājs diemžēl gājis bojā uz vietas.

Veicot notikuma vietas apskati noskaidrots, ka cietušais ir 1951.gadā dzimušais automašīnas vadītājs, kuram tika konstatēti dažādi miesas bojājumi. Nedaudz vēlāk, turpinot procesuālās darbības un precizējot notikuma apstākļus, tika noskaidrots, ka cietušais gājis bojā vardarbīgas nāves rezultātā, proti, viņa ķermenī tika konstatētas vairākas durtas brūces.

Ņemot vērā visus notikušā faktus, uzsāktajā kriminālprocesā nekavējoties tika uzsāktas neatliekamās procesuālās darbības, lai pēc iespējas ātrāk noskaidrot visus nozieguma apstākļus, iemeslus un noskaidrot ar to saistītas personas. Veicot operatīvos meklēšanas pasākumus, jau pēc salīdzinoši neilga laika policistiem izdevās noskaidrot aizdomās turamo personu. Uz aizdomu pamata par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu 9.novembrī tika aizturēts agrāk tiesātais par mantiskā rakstura noziegumiem 1999.gadā dzimis vīrietis.

Turpinot intensīvu operatīvo darbu kriminālprocesa ietvaros, izdevās noskaidrot, ka aizdomās turamais un cietušais bija savstarpēji pazīstami. Todien, kad tika pastrādāts noziegums, abi pārvietojās ar cietušā automašīnu, kādā brīdī starp vīriešiem notika konflikts, kura rezultātā aizdomās turamais automašīnas kustības laikā nodarīja cietušajam miesas bojājumus, iesitot vairākas reizes ar nazi ķermenī, pēc kā pameta notikuma vietu.

Svētdien, 11.novembrī, aizdomās turamajam, kurš atzinās izdarītajā noziegumā, tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Policija turpina kriminālprocesa izmeklēšanu, kas uzsākts pēc Krimināllikuma 116.panta “Par citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu (slepkavība) — soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem”.





