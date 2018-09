Sācies V Starptautiskais Austrumbaltijas Biznesa forums Daugavpilī

Jaunumi Sabiedrība | 21. septembris 2018 | 13:36

Dalībai forumā reģistrējušies 280 cilvēki. Interesi izrādījuši 93 uzņēmēji no Daugavpils, 36 uzņēmēji no citām Latvijas pilsētām, uzņēmēji no Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas. Dalībai forumā pieteikušies arī pašvaldību speciālisti, diplomāti, Latvijas valsts iestāžu pārstāvji, kā arī viesi no Lietuvas, Turcijas, Polijas un Gruzijas.

Šogad foruma mērķis ir veicināt sadarbību starp Latvijas un ārzemju uzņēmumiem, iepazīstinot dalībniekus ar uzņēmējdarbības iespējām un priekšrocībām Daugavpils pilsētā un reģionā, rosinot diskusiju starp foruma dalībniekiem par tādām tēmām, kā eksports, investīciju vide un cilvēkresursi.

V Starptautiskā Austrumbaltijas biznesa foruma programmā 20.septembrī paredzētas vizītes uz vietējiem uzņēmumiem, bet 21.septembrī biznesa kontaktbirža, ekspertu paneļdiskusijas ar dalībnieku iesaistīšanos un neformāls jauno uzņēmēju sarunu pasākums.

Daugavpils



Daugavpils.lv