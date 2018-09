Uzņēmēji tiekas V Starptautiskajā Austrumbaltijas biznesa forumā

Jaunumi Sabiedrība | 21. septembris 2018 | 13:07

21.septembrī, plkst.10.00 Daugavpils teātrī tika atklāts V Starptautiskais Austrumbaltijas biznesa forums.

Forumu klātesošos uzrunāja LR Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Uzbekistānas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Badriddin Abidov, Krievijas Federācijas ģenerālkonsuls Daugavpilī Andrejs Vladimirovs, Balrkrievijas Republikas ģenerālkonsuls Daugavpilī Vladimirs Kļimovs, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētaja 1.vietnieks Igors Prelatovs un Kanādas vēstniecības Latvijā padomnieks Džūds Pekora (Jude Pecora).

Savā uzrunā Igors Prelatovs uzsvēra, ka, lai gan pašlaik pēc statistikas datiem Latgales ekonomikas rādītāji ievērojami atpaliek no pārējās Latvijas, mēs nestāvam uz vietas, pārmaiņas reģionā notiek. Sekmīgi īstenojas rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei, aizvien vairāk uzņēmumiem tiek piešķirts Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statuss. Arī mūsu pilsētā ir daudz paveikts. Lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, Daugavpils aktīvi izmanto 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu finansējumu. Latgales programmas ietvaros notiek degradēto teritoriju revitalizācija Čerepovas un Gajoka rūpnieciskajās zonās. Šo teritoriju publiskās infrastruktūras sakārtošanai kopumā tiks ieguldīti vairāk kā 10 miljoni eiro. Pašlaik notiek darbs pie projekta par degradētās teritorijas Motoru ielas rajonā revitalizāciju gandrīz 3 miljoni eiro apmērā. Ziemeļu rūpnieciskās zonas otrās kārtas un Križu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras sakārtošanai piesaistīts Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu 9 miljonu eiro apmērā, kā arī ap 2 miljoniem eiro ERAF līdzekļu tiks novirzīti publiskās infrastruktūras sakārtošanai Odu, Vaļņu ielu rajonā un Slāvu ielas pārbūvei. Igors Prelatovs pievērsa uzmanību, ka pašlaik Latvijā ekonomiskas attīstības veicināšanai nepietiekami tiek izmantots pašvaldību sadraudzības pilsētu tīkls.

Foruma turpinājumā paredzētas ekspertu paneļdiskusijas par eksportu, investīciju vidi un cilvēkresursiem, biznesa kontaktbirža, bet plkst.17.00 tirdzniecības centrā „Ditton” notiks neformāls jauno uzņēmēju sarunu pasākums LAVKA.

Dalībai forumā reģistrējušies 280 cilvēki. Interesi izrādījuši 93 uzņēmēji no Daugavpils, 36 uzņēmēji no citām Latvijas pilsētām, uzņēmēji no Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas. Dalībai forumā pieteikušies arī pašvaldību speciālisti, diplomāti, Latvijas valsts iestāžu pārstāvji, kā arī viesi no Lietuvas, Turcijas, Polijas un Gruzijas.

