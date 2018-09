Izglītojamo skaits Daugavpils izglītības iestādēs 2018./2019.m.g.

Jaunumi Sabiedrība | 19. septembris 2018 | 15:40

2018./2019.mācību gadā saskaņā ar VIIS sistēmas datiem vispārizglītojošajās skolās mācības uzsāka 9286 skolēni, kas ir par 11 skolēniem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā.

Skolēnu pulkam šogad pievienojās 14 bērni, kas ir atgriezušies no ārzemēm, 100 bērni ir ieradušies Daugavpilī no citām Latvijas pilsētām un pašvaldībām. Pēc izglītības iestāžu ziņām pagājušā mācību gada laikā 75 skolēni izbrauca uz ārzemēm.

Notika skolēnu skaita izmaiņas skolās: 3 skolās skolēnu skaits samazinājās, turpretim četrās skolās – palielinājās. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu ir samazinājies pirmklasnieku un 10.klašu skolēnu skaits: 1.klasēs mācīsies 792 skolēni (iepriekš 812), bet 10.klasēs zināšanas iegūs 582 skolēni (iepriekš 610 skolēni). Kopā vidusskolas posmā 10. – 12.klasēs mācās 1824 skolēni, no tiem 360 (19,7%) izglītību iegūst neklātienē. Lielākais vidusskolēnu skaits ir Daugavpils 17.vidusskolā (neklātiene), Krievu vidusskolā – licejā un Daugavpils 3. vidusskolā, bet sākumskolas un pamatskolas skolēnu skaita ziņā visbagātākā ir Daugavpils 13.vidusskola.

1922 skolēni (20,7%) iegūst izglītību latviešu valodā, pārējie mazākumtautību izglītības programmās, tai skaitā 368 skolēni - poļu valodā. Tās ir tradicionālas skaita proporcijas un izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nav vērojamas.

Pirmsskolas izglītības iestādēs reģistrēti 4726 bērni, no tiem 1749 (37%) apgūstvispārējās izglītības programmas latviešu valodā, pārējie – mazākumtautību izglītības programmas. 8% bērnu apmeklē speciālās izglītības programmas, izveidotas 9 diennakts grupas. Pirmsskolās vispārējās izglītības programmās bērnu skaits grupās ir atkarīgs no vecuma, vidējigrupās ir 19 - 20 bērni, bet var būt mazāks vai lielāks skaits, speciālajās programmās – no 8 līdz 15 bērniem grupā. Pašlaik turpinās grupu komplektācija un bērnu sarakstu precizēšana.

Informāciju sagatavoja

Silvija Mickeviča

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

izglītības metodiķe

t.65423139

