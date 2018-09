Anastasija Sazankova prezentēs savas gleznas

Jaunumi Kultūra | 17. septembris 2018 | 23:43

BKC BKC

Trešdien, 2018.gada 19.septembrī, plkst. 17.30 Daugavpils Baltkrievu kultūras centrā (BKC) notiks Daugavpilī pazīstamas dzejnieces un mākslinieces, Daugavpils pilsētas domes goda raksta un sudraba zīmes “Gada balva-2014” īpašnieces, Anastasijas Sazankovas gleznu personālizstādes “Kas ir manā vārdā…” atklāšanas pasākums.

Anastasija Sazankova piedzima Baltkrievijā, Vitebskas apgabalā. Pabeidza Polockas medicīnas profesionālo skolu, tālāk sekoja valsts medicīnas universitāte Minskā. Visu savu dzīvi strādāja par ārstu un pat ir izdevusi grāmatu par ārstniecības augiem. A.Sazankova ir Latgales brīvo mākslinieku asociācijas dalībniece, aktīva Baltkrievu kultūrizglītības biedrības “Uzdim” biedre, glezno, raksta dzeju, izdod grāmatas, piedalās Dienas aprūpes centra darbībā, ka arī pilsētas pasākumos

„Aizmirstot vārdu – zaudējām sevi. Aizmirstot vēsturi – zaudējām Tēvzemi. Saglabājot atmiņu par savu dzimteni, ciešot pēc nostaļģijas, pat esot tālu no dzimtenes, mēs esam viņas meitas un dēli…” – šis fragments no Ā.Sazankovas vēsturiskās poēmas „Jaroslavs” priekšvārdiem, kuras prezentācija notika BKC š.g. pavasarī, ļoti labi saskan arī mākslas darbu izstādes tēmu, kur tiks prezentētas gan jaunas gleznas, gan arī tās, kuras jau ir pazīstamas no iepriekšējām izstādēm.

Jāatzīmē, ka Baltkrievu kultūras centrā notika visu A.Sazankovas grāmatu prezentācijas un gleznu personālizstādes. Pasākumos ar tādu interesantu un radošo personu vienmēr valda ļoti silta un sirsnīga gaisotne; apmeklētāji varēs noklausīties baltkrievu dziesmas, dzejas lasījumus, personīgi parunāt ar mākslinieci.

Gleznu izstāde “Kas ir manā vārdā…” tiks apskatāma BKC līdz 19.novembrim.

Sirsnīgi aicinām Jūs uz izstādes atklāšanas pasākumu, kas notiks trešdien, 2018.gada 19.septembrī, plks. 17.30, pēc adreses: Alejas iela 68, Daugavpils (ieeja no pagalma).



BKC