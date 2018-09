Daugavpils teātra „Raudupiete”: ieraudzīt cilvēku

Jaunumi Kultūra | 11. septembris 2018 | 18:44

7. septembrī Daugavpils teātra eksperimentālajā zālē notika pirmizrāde Annas Brigaderes lugas iestudējumam „Raudupiete”, kurā režisors Juris Jonelis deva iespēju skatītājiem aiz sabiedrības apziņā iesakņojušās Raudupietes tēla plīvura ieraudzīt cilvēku. Ievu Raudupieti.

Kā atzīmē režisors, Anna Brigadere savā lugā Raudupieti ir padarījusi cilvēcīgāku, viņa ne tikai iedevusi Raudupietei vārdu Ieva, bet arī piedāvā citu finālu. Šeit Raudupiete nav savas kaisles aptumšota un iznīcināta; Ieva Raudupiete ir sieviete, kas alkst pēc laimes, jūt, mīl un pieļauj kļūdas un kurai tāpat kā katram no mums ir tiesības uz otru iespēju.

Izrādē Raudupietes lomu izpilda aktrise Kristīne Veinšteina, kura atzīst, kad uzzinājusi par šo lomu, prieks mijās ar bailēm, jo Raudupietes loma krasi atšķiras no tām, ko viņa spēlējusi iepriekš. Savukārt viņu uzrunāja Jura Joneļa redzējums: „Raudupiete ir pelnījusi būt attaisnota, mēs paši sarunās ar režisoru bieži minējām jēdzienu „Raudupietes advokāti” - skan skaļi un pompozi, bet viņa ir tikai cilvēks ar salauztu dzīvi. Daudzas lietas, kas dzīvē notiek, notiek nejauši - un mēs visi minam vārdu „liktenis”. Vai no likteņa var izbēgt? Mūsu radītās Raudupietes lielākais soģis ir pašas nespēja piedot sev - par domāto, runāto un neizdarīto.”

Izrādes fināls ir atvērts un ļauj katram skatītājam izdomāt, kāda būs Raudupietes atbilde uz Kārļa aicinājumu dzīvot. Bet kādu nākotni Raudupietei paredz galvenās lomas atveidotāja?

„Es ticu, ka Ieva uzziedēs no jauna. Un man liekas pareizi, ka mēs Ievu rādām skatītājiem ne ziedēšanas un reibinošās smaržas aptvertu, bet gan salnā ietītu, jo tas ir mirklis pirms ziedlapiņu aizceļošanas pasaules vējos, lai pēc laika atkal uzplauktu visā krāšņumā,” tā atbild Kristīne Veinšteina un piebilst, ka no savas varones ir iemācījusies, „ka katrā bezizejas plūdumā ir punkts, kas paver jaunas iespējas un tās vajag ķert un realizēt! Teikumu „Kaut kā jau to dzīvi nodzīvos” var pateikt vismaz 100 attieksmēs, tikai vajag izvēlēties īsto - uz priekšu dzenošo!”

Izrādes vizuālo noformējumu veidojis scenogrāfs Krišjānis Elviks un kostīmu māksliniece Marija Rozīte – Vītola. Izrādes horeogrāfs ir Kārlis Božs, gaismu mākslinieks – Sergejs Vasiļjevs, teksta redaktore – Linda Kilevica.

Lomās: Kristīne Veinšteina, Vadims Bogdanovs, Emīls Gailums, Ritvars Gailums, Egils Viļumovs, Zanda Mankopa, Olga Maksimova, Nikolajs Gedzjuns, Miroslavs Blakunovs.

Iestudējums paredzēts skatītājiem, kas vecāki par 14 gadiem. Izrāde latviešu valodā. Ilgums: 1 stunda 15 minūtes. Tuvakā izrāde - 14. oktobrī plkst. 17.00.

Biļetes - Daugavpils teātra kasē (654 26520), Biļešu paradīze kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv.

Iestudējums tapis ar Valsts kultūrkapitāla atbalstu.

