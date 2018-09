Ministru kabineta noteikumi Nr.384: lokālajai kanalizācijai jābūt hermētiskai

Jaunumi Sabiedrība | 10. septembris 2018 | 20:25

Aizvadītajā vasarā siltais laiks priecēja atpūtniekus, taču peldēšanas sezonu sabojāja kāds nepatīkams fakts: pašā karstākajā laikā peldēties Šūņu ezerā bija aizliegts. Iemesls tam bija vienkāršs – slimības izraisošu mikrobu liela koncentrācija ūdenī. Ekoloģijas speciālisti skaidro situāciju šādi: ūdenstilpē nonāca fekāliju masas, kā rezultātā siltajā ūdenī aktīvi savairojās patogēnā flora. Reljefa īpatnību dēļ pilsētas ūdenstilpes uzkrāj visus netīrumus, kas ar notekūdeņiem nonāk augsnē.

Daugavpilī privātmāju sektors vēsturiski tika būvēts ap ūdenstilpēm, uz augstienēm. Gadsimtiem ilgi Judovkas un Jaunbūves, Grīvas un Poguļankas, Nīderkūnu un citu privātmāju apbūves mikrorajonu iedzīvotāji izmanto akas un izsmeļamās bedres. Gadu simtiem izkārnījumu fragmenti no sausajām tualetēm nonāk pilsētas gruntsūdeņos, piesārņojot dzeramā ūdens avotus un ūdenstilpes.

Būdama labs filtrs izkārnījumu cietajām sastāvdaļām, augsne slikti filtrē patogēnos mikroorganismus. Agri vai vēlu visa šī patogēnā mikroflora nonāk akās, upēs un ezeros. Notekūdeņos izšķīdinātais slāpeklis un fosfors, nonākot ūdenstilpēs, izraisa ūdens ziedēšanu. Tas kļūst zaļš, aļģes ātri savairojas un tikpat ātri aiziet bojā, kļūstot par nepatīkamas puvuma smakas avotu. Peldēties šādā ūdenī nedrīkst. Turklāt, sausās tualetes ir arī aku dzeramā ūdens piesārņošanas potenciālais avots.

Zinātnieki nosauc ap 20 slimībām, ko var izraisīt piesārņotais ūdens. Daudzas no tām prasa ilgstošu ārstēšanos stacionārā, dažas, ja ārstēšana uzsākta ar novilcināšanos, var pāriet hroniskā formā. Visnekaitīgākās no tām ir dažādas zarnu infekcijas.

Situāciju pasliktina tas, ka izsmeļamās bedres privātajā sektorā vairumā nav hermētiskas, kā rezultātā notiek dabīga filtrācija, kas nenodrošina notekūdeņu dezinfekciju. Ministru kabineta noteikumi Nr.384 nosaka hermētisku tvertņu uzstādīšanu notekūdeņu un nosēdumu savākšanai un šo frakciju periodisku utilizēšanu, kam jānovērš notekūdeņu nonākšana gruntsūdeņos un nepatīkamu smaku rašanās. Noteikumi uzliek pašvaldībām pienākumu izveidot viņu teritorijā esošu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru un kontrolēt šo sistēmu ekspluatāciju, kā arī reģistrēt asenizācijas pakalpojumu sniedzējus. Uzņēmuma „Daugavpils ūdens” rīcībā ir visa Ministru Kabineta prasību un normu nodrošināšanai nepieciešamā infrastruktūra.

Daugavas ielā 32, uzņēmuma „Daugavpils ūdens” attīrīšanas iekārtu teritorijā, ir uzcelts mūsdienīgs notekūdeņu savākšanas punkts. Viss process ir pilnīgi hermētisks. Šeit nav nepatīkamo smaku, jo uzņemšana ir maksimāli automatizēta. Uzņēmuma plānos ir vairāku šādu punktu izveide privātmāju apbūves sektoros dažādos pilsētas mikrorajonos.

Jāsaka, ka pēdējo 20 gadu laikā notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte uzņēmumā ir strauji pieaugusi. To veicināja vairāku eiroprojektu īstenošana, kā rezultātā tika uzlabota pilsētas ūdenssaimniecības infrastruktūra. Notekūdeņi vispirms nonāk mehāniskās attīrīšanas nodaļā, kur cietā frakcija tiek nodalīta no šķidrās. Izejot cauri smilšu uztvērējam, ūdens nonāk savdabīgā labirintā, kur ar speciālām iekārtām tiek nodalītas taukvielas. Pēc tam ūdens plūst uz milzīgiem aerotenkiem, kur notiek bioloģiskā attīrīšana. Pēc nostāvēšanās nu jau tīrais ūdens nonāk Daugavā. Notekūdeņu attīrīšanas process ir maksimāli automatizēts, tomēr katram tā posmam uzmanīgi seko līdzi operatori, kuri jebkurā brīdī var novērst avārijas situācijas. Attīrīšanas kvalitātei šeit ir prioritāte: mūsdienīgi aprīkotā laboratorijā regulāri pārbauda attīrīto ūdeni, kas no uzņēmuma iekārtām nonāk upē.

Situācijas ar decentralizēto kanalizāciju sakārtošana pilsētas teritorijā ir kārtējais izaicinājums pašvaldībai. Tās uzdevums ir izveidot ērtu infrastruktūru notekūdeņu savākšanai privātajā sektorā, kā arī asenizācijas pakalpojumu tirgus sakārtošana. No savas puses pašvaldība cer uz privātmāju īpašnieku apzinīgumu, jo, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr.384, viņiem ir jāsakārto kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tvertnes, nodrošinot to hermētiskumu, vai arī jāuzstāda notekūdeņu attīrīšanas lokālas sistēmas. Jo tīrs ūdens ir gan mūsu pašu, gan mūsu bērnu un mazbērnu veselības obligāts nosacījums.

