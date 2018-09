Spēkā stājas jaunie veselības aprūpes kārtības noteikumi

Jaunumi Latvija | 2. septembris 2018 | 09:57

Saskaņā ar pērnā gada nogalē pieņemto Veselības finansēšanas likumu, līdz ar 1. septembri stājas spēkā jaunie veselības aprūpes kārtību regulējošie noteikumi, kuri paredz vairākas būtiskas izmaiņas. Piemēram, laiku, kurā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādei jāierodas, republikas pilsētās saīsināt no 15 minūtēm līdz 12.

“Šie noteikumi paredz kārtību, kādā tiek organizēta valsts apmaksātā medicīna Latvijā. No 1. septembra pašā pakalpojumu saņemšanas kārtībā nemainās nekas, ikviens iedzīvotājs tāpat kā līdz šim var saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, maksājot tās pacienta iemaksas un līdzmaksājumus, kā tas ir bijis līdz šim. Tas kas mainās – no 1. septembra tās personas, kuras nav automātiski apdrošinātas, kā pilnā sociālā nodokļa maksātāji, vai neietilpst kādā no 21 grupas, kuru automātiski apdrošina valsts, var sākt veikt brīvprātīgas apdrošināšanas iemaksas,” skaidroja Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.

Oskars Šneiders norādīja, ka vairāk ar šiem noteikumiem iespējams iepazīties Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta interneta mājaslapās.

KONTEKSTS:

2017.gada decembrī Saeima apstiprināja Veselības aprūpes finansēšanas likumu, kas paredz no 2019.gada valsts apmaksātos veselības pakalpojumus pilnībā nodrošināt visiem sociālā nodokļa maksātājiem, kā arī vairākām valsts apdrošinātām iedzīvotāju grupām. Savukārt pārējie iedzīvotāji varēs saņemt pakalpojumu pamata grozu vai arī plašāka pakalpojumu klāsta saņemšanai maksāt noteiktu summu mēnesī.

Pārliecināties par to, vai cilvēkam pienākas valsts veselības apdrošināšana, var, atbildot uz vienkāršiem jautājumiem speciāli izveidotā mājaslapā.

Ja cilvēks nesaņem valsts apdrošināšanu un vēlas tai pievienoties brīvprātīgi, kā to izdarīt - var uzzināt NVD mājaslapā.

LSM