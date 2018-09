Ludzā meistari attīra un nostiprina pilsdrupas

Jaunumi Sabiedrība | 3. septembris 2018 | 09:08

D-fakti.lv D-fakti.lv

Projektā "Rīteiropas vērtības" Ludzas novadā nolemts pievērst lielāku vērību viduslaiku pilij pilsētas centrā. Pilsdrupas ir iecienīts tūrisma objekts un reģionā vienas no retajām tik lielos apmēros saglabātajām pilsdrupām. Tagad jau otro mēnesi vietējie meistari strādā pie apkārtmūra un galvenās pils daļas konservācijas.

Pie Ludzas pils mūru konservācijas strādā kopumā 12 meistari, un šajā reizē mūrus apskata arī vadošā darba grupa. Tagad tiek nostiprinātas un no apaugumiem, kā arī cementa attīrītas mūra šuves, ko pēc tam aizpilda ar speciālu javu. Tas ir svarīgi, jo pilsdrupas bez jumta seguma ļoti ietekmē ne tikai laika zobs, bet arī lietavas un sals.

"Mūsu uzdevums šobrīd ir galvenokārt pasargāt drupas no ūdens ietekmes, tāpēc ir svarīgi šuvošanu veikt kvalitatīvi. Tā, lai nepaliek šķirbas un lai tas ūdens notek nost, nevis uzkrājas drupās," stāsta arhitekte Sabīne Erte.

Pilsdrupu konservācija ir viens no projekta "Rīteiropas vērtības" etapiem. Projekts paredz saglabāt un attīstīt nozīmīgus kultūras un dabas objektus.

Tieši tāpēc mūrim klāt neko neliek, bet dara visu, lai pēc iespējas saglabātu to, kas no tā palicis. Konservācija notiek pa posmiem, lielāku vērību pievēršot kritiskākajām mūra daļām.

"Šajās drupās var ļoti daudz redzēt, ka ir tās līnijas, kur čaulmūris principā vairs ne uz kā neturas. Tikai nedaudz uz pašas javas. Jebkurā brīdī akmeņi vai ķieģeļi var izkrist ārā," piebilst Erte.

"Iekļauti, teiksim, tie bīstamākie posmi, kur jānostiprina. Atzīmēti, kuri akmeņi ir izdrupuši un kuri, teiksim, varbūt pat apdraud cilvēku. Lai neuzkristu virsū, mēs tos nostiprinām," norāda SIA "Inteco Wood" īpašnieks Dainis Molodcovs.

Speciālisti uzsver, ka šāda veida drupām konservācija nepieciešama ik pēc 15 gadiem.

Jo īpaši svarīgi to veikt Ludzas pilsdrupās tāpēc, ka tās reģionā ir teju vienīgās tik liela izmēra pilsdrupas, kas liecina par viduslaiku vēsturi.

"Daudzas drupas ir saglabājušās - pusmetrs, metrs no zemes līmeņa. Un tad tā ir vienkārši akmeņu čupiņa palikusi. Šeit tiešām ir sienas saglabājušās un pat no galvenās pils ļoti lieli fragmenti. Līdz ar to šīs drupas diezgan daudz var pastāstīt," lēš Erte.

Līdz šim laika apstākļi bija darbiem pateicīgi. Paredzēts, ka Ludzas pilsdrupu konservācija noslēgsies nākamgad. Tāpat tuvākajā laikā projektu par dažādu valsts kultūras pieminekļu attīstību uzsāks Daugavpils pilsētā un novadā, Krāslavā, Aglonā un Preiļos.

LSM