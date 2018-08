Pāvesta dievkalpojumam Aglonā pieteikušies teju 32 tūkstoši cilvēku

Jaunumi Sabiedrība | 24. augusts 2018 | 18:59

24.septembrī gaidāmajai pāvesta Franciska Svētajai Misei Aglonā reģistrējušies 31 902 cilvēki no Latvijas un ārvalstīm, informēja Latvijas Romas katoļu Baznīcas Informācijas centrā.

Elektroniski mājaslapā reģistrējās 14 845 cilvēki, savukārt katoļu draudzēs – 17 057.

Visvairāk cilvēki reģistrējās Rēzeknes-Aglonas diecēzē - 16 697. Rīgas arhidiecēzē ir reģistrējušies 10 255 cilvēki, Jelgavas diecēzē – 3 350, bet Liepājas diecēzē – 681.

Reģistrējušies ir arī 919 cilvēki no ārvalstīm. Viņu vidū visvairāk ir ciemiņu no Baltkrievijas, arī no Krievijas, Polijas, Lietuvas un citām valstīm.

22. - 25.septembrī Baltijas valstīs viesosies pāvests Francisks. 24.septembrī viņš ieradīsies Latvijā, kur viens no centrālajiem un visplašāk apmeklētajiem notikumiem būs Svētā Mise Aglonas bazilikas laukumā. Zināms, ka tā sāksies plkst. 16.30, bet cilvēkiem vēlams ierasties līdz plkst. 15. Ieeja bazilikas laukumā būs no plkst. 9.

Tie, kas ir reģistrējušies uz Svēto Misi, ieejas kartes no 9. līdz 23.septembrim varēs saņemt baznīcā, kurā reģistrējās vai kuru norādīja.

Tie iedzīvotāji, kas nav reģistrējušies Svētajai Misei Aglonā, bet vēlas turp doties, pēc 9.septembra varēs sazināties ar katoļu draudzēm un interesēties par brīvām ieejas kartēm. Informācija par to, kā piedalīties Svētajā Misē bez ieejas kartes, tiks izplatīta īsi pirms vizītes.

