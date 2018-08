Daugavpilī beidz darbu bērnu un jauniešu vasaras nometnes

Jaunumi Sabiedrība | 20. augusts 2018 | 19:30

Šogad vasara ir padevusies saulaina un karsta, kas ļauj izbaudīt visus tās priekus. Vasaras brīvdienu laikā Daugavpilī uz vietējo skolu bāzēm tika organizētas bērnu un jauniešu nometnes, kur bija iespēja gan atpūsies, gan lietderīgi pavadīt laiku vienaudžu vidū.

Daugavpils 11. pamatskolā noris pēdējā nometnes ,,Jaunie pētnieki” maiņa.

Bērni vecumā no 6 līdz 11 gadiem pēta apkārtējo vidi, darbojas ar dažādiem dabas materiāliem, kurus izmantojot, top bērnu roku darbiņi, noteikti saistīti ar dabu. Skolas atrašanās vieta ļauj atrasties gan pie ezera, gan mežā. Tātad, nometnes dalībnieki ir īsti dabas pētnieki.

Nometnes aktivitāšu plāns ir daudzveidīgs un ieinteresē ikkatru tās dalībnieku.

9. vidusskolā vasaras nometnes ietvaros bērni apgūst mūsdienu pasaulē noderīgas iemaņas un prasmes. Tās nosaukums ir ,,21. gadsimta iemaņu skola”.

Viena no prioritātēm šīs nometnes darbā ir vācu valodas pamatu apgūšana, jo valodu zināšana ir viena no ļoti nepieciešamajām 21. gadsimta iemaņām.

Trīs nedēļu laikā bērni labāk iepazīst sevi, savus skolas biedrus.

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, novēlēsim panākumus mācībās visiem vasaras nometņu dalībniekiem!

