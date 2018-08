Līdz 17. septembrim piesakies kādai no Daugavpils Universitātes neformālajai izglītības programmai

Jaunumi Sabiedrība | 16. augusts 2018 | 15:07

Daugavpils Universitāte ir noslēgusi līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” realizēšanu trešajā kārtā.

No 2018. gada 15. augusta līdz 2018. gada 17. septembrim nodarbinātas personas, kas vēlas pilnveidot savu kompetenci, var pieteikties neformālās

izglītības kursu programmās Personas datu aizsardzība (IT) un IT datu drošība un Datu analīze un pārskatu sagatavošana un profesionālu un kompetentu DU docētāju vadībā apgūt jaunas laikmetam atbilstošas zināšanas. Pieteikties var strādājošas personas vecumā no 25 gadiem. Kursu mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Ja nodarbinātajiem ir piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgas personas statuss, tad mācības ir bez maksas.

Pieteikšanās un sīkāka informācija: DU Profesionālās izaugsmes centrā, Parādes ielā 1, 434. kab., tālrunis 654 22249, www.du.lv.



DU