Daugavpils delegācija apmeklēja vēstures festivālu Maskavā

Jaunumi Sabiedrība | 15. augusts 2018 | 20:41

No 10. līdz 13. augustam Daugavpils pilsētas pašvaldības oficiālā delegācija piedalījās starptautiskā vēstures festivāla “Laiki un laikmeti” darbā Maskavā (Krievijā).

Festivālu “Laiki un laikmeti” jau 8 gadu pēc kārtas organizē Vēstures projektu aģentūra “Ratoborci” (Maskava). Pasākumu finansē Maskavas pilsētas valdība.

Šogad festivāls tika rīkots no 10. līdz 22. augustam vairākās Maskavas pilsētas vietās bez brīvdienām. Bija izveidoti 30 laukumi, kuros rekonstruktori no dažādām pasaules valstīm (kopā ap 300 klubu) interaktīvā formā atveidoja kāda konkrēta laikmeta ainas, sadzīvi vai militārās lietas: no Akmens laikmeta līdz 20. gadsimta 80. gadiem.

Delegācijas vizītes mērķis bija izpētīt uz kultūras un tūrisma attīstību vērstā lielā pasākuma organizācijas un rīkošanas kārtību un metodes, nodibināt profesionālos kontaktus ar dažādu līdzīgu festivālu organizatoriem, vēsturiskās rekonstrukcijas klubiem, izplatīt informāciju par Daugavpils cietoksni un Daugavpils rekonstrukcijas festivālu “Dinaburg 1812”.

Daugavpils delegāciju īpaši interesēja 1812. gada Krievu-franču karam veltītie laukumi un darbnīcas, kurās daugavpilieši aktīvi piedalījās, lai izzinātu dažādus to organizēšanas aspektus.

Daugavpils delegācija pārliecinājās par festivāla “Laiki un laikmeti / Времена и эпохи” organizācijas augsto līmeni, uzrunāja vairākus rekonstrukcijas klubus piedalīties festivāla “Dinaburg 1812” darbā nākamgad, informēja Maskavas iedzīvotājus un festivāla viesus par tūrisma iespējām Daugavpilī.

Daugavpili pasākumā pārstāvēja pašvaldības izpilddirektores vietnieks Kārlis Rasis, Daugavpils cietokšņa pārvaldnieks Jānis Ostrovskis, Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centra klientu apkalpošanas vecākais speciālists Vitālijs Petkuns un Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos Artjoms Mahļins. Daugavpils delegācijas uzturēšanu Maskavā apmaksāja festivāla “Laiki un laikmeti” organizētāji. Delegācijas pārstāvji pateicās pasākuma rīkotājiem par ielūgumu un dalības nodrošināšanu, Krievijas vīzu centram un Krievijas Ģenerālkonsulātam par sadarbību un operatīvu vīzu noformēšanu, kā arī Daugavpils pilsētas domes vadībai par brauciena atbalstu.

Vairāk ziņu par festivālu “Laiki un laikmeti”: http://historyfest.ru/; fb.com/historyfest

Informāciju sagatavoja:

Artjoms Mahļins, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

Daugavpils



Daugavpils.lv