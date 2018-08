Bērnu zīmējumu konkurss „Es kā Rotko”

Jaunumi Kultūra | 15. augusts 2018 | 20:37

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs sadarbībā ar lielveikalu „Maxima” izsludina bērnu zīmējumu konkursu – virtuālo izstādi „Es kā Rotko” veltītu mākslinieka Marka Rotko 115 jubilejai.

„Es arī tā varu....”, „...kas gan tādu nevar uzzīmēt...”tās ir tikai pāris frāzes, ko nereti nākas dzirdēt darbā ar skolēnu grupām, ekspozīcijā, kas veltīta izcilajam māksliniekam Markam Rotko. Atzīmējot mākslinieka 115 gadu jubileju, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs aicina pieņemt izaicinājumu un skolēniem vecumā līdz 14 gadiem piedalīties zīmējumu konkursā „Es kā Rotko”, aktualizējot Daugavpilī dzimušā mākslinieka, abstraktā ekspresionisma pamatlicēja nozīmi pasaules mākslas vēstures attīstībā.

Konkursa darbs jāizpilda glezniecības tehnikā, pēc izvēles izmantojot akrila, akvareļa, guašas, temperas krāsas vai pasteli, bērnam ērtā izmērā. Darbi jāiesniedz līdz 16. septembrim, nesot tos personīgi uz Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, vai noskenētus labā izšķirtspējā sūtot uz e-pastu baiba.priedite@daugavpils.lv. Līdz ar iesniedzamo darbu, nepieciešams norādīt bērnu vārdu, uzvārdu, vecumu un kontakttālruni. No vienas skolas klases iespēja iesniegt līdz 5, pēc skolotāja domām, labākajiem darbiem.

Labākie darbi tiks apkopoti un ievietoti Rotko centra mājaslapā www.rotkocentrs.lv virtuālajā izstādē, kuru varēs skatīt no šī gada 21. septembra līdz 1. decembrim. Visi izstādes dalībnieki saņems veicināšanas balvas no pasākuma atbalstītāja – lielveikala „Maxima” un suvenīrus no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra.

Vairāk par konkursu var uzzināt, zvanot pa tālr.: +371 65430273 vai rakstot uz e-pastu: baiba.priedite@daugavpils.lv.

