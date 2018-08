Daugavpils cietoksnī aicina piedalīties trijās bezmaksas tematiskajās ekskursijās

Jaunumi Sabiedrība | 13. augusts 2018 | 20:34

2018. gada 18. augustā Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs ikvienu interesentu cietoksnī aicina izstaigāt trīs jaunus ekskursiju maršrutus gidu pavadībā.

Jau vairākus gadus cietokšņa informācijas centra darbinieki saņem un apkopo informāciju, kas ir saistīta ar cietokšņa vēsturi. Īpaša uzmanība tiek veltīta cietokšņa celtniecībai visa 19. gadsimta garumā, kaut gan Daugavpils cietoksnis tika izmantots arī vēlāk. Šie posmi izsauc patiesu interesi gan pētniekos, gan arī cietokšņa citadeles viesos. Tieši tāpēc tika izstrādāta tematiskā ekskursija, kas veltīta noteiktam cietokšņa pastāvēšanas laika posmam.

Pirms diviem gadiem tika prezentēta tematiska ekskursija, kura veltīta Latvijas Pirmās Republikas neatkarības laikam un 4. Zemgales divīzijas dislokācijai cietokšņa teritorijā.

Šajā gadā tika izveidota ekskursija, kas ir veltīta Daugavpils kara aviācijas inženieru augstskolas pastāvēšanas laikam Daugavpils cietoksnī. Šī maršruta izveidē aktīvi piedalījās arī vairāki bijušie augstskolas absolventi.

Tādēļ visi interesenti var apmeklēt cietoksni un pieteikties tematiskajām ekskursijām:

Plkst. 12.00 Cietokšņa ‘’dzimšana’’ – cietokšņa celtniecības un attīstības posms no 1810. gada līdz 1920. gadam.

Plkst. 14.00 Latvijas Armijas māja - laika posms no 1920. gada līdz 1940. gadam.

Plkst. 16.00 Cietoksnis kā zināšanu mājvieta – laika posms no 1948. gada līdz 1993. gadam.

Visas ekskursijas notiks divās valodās: latviešu un krievu valodā, katra 1,5 stundu gara.

Lūgums ekskursijām pieteikties iepriekš, zvanot pa tālruni +371 65424043, +371 28686331, vai arī piesakoties personīgi, ierodoties Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrā, Nikolaja ielā 5. Maksimālais cilvēku skaits grupā ir ierobežots līdz 35 cilvēkiem.

Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centrs