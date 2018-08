Daugavpils pašvaldības sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem skolēniem

Jaunumi Sabiedrība | 7. augusts 2018 | 21:54

Daugavpils pašvaldība pievērš īpašu uzmanību rūpēm par ģimenēm ar bērniem. Šī palīdzība pirmkārt ir adresēta tām ģimenēm, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātās statuss, kā arī aizbildņu ģimenēm, ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti un daudzbērnu ģimenēm. Tuvojoties jaunajam mācību Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" atgādina par to, kādu palīdzību var saņemt ģimenes, kurās ir skolas vecuma bērni.

1. Pabalsts vai atbalsts mācību piederumu iegādei

Tiesības saņemt pabalstu vai atbalstu mācību piederumu iegādei, kuri nepieciešami izglītojamiem mācību procesa nodrošināšanai, vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo ir ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss, kā arī daudzbērnu ģimenēm, ja daudzbērnu ģimenes vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas:

Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem – 25,00 euro;

Daugavpils izglītības iestāžu 1.klases izglītojamiem – 50,00 euro;

Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamiem, izņemot 1.klases izglītojamos – 35,00 euro.

Ģimenes (personas), kuru aizbildnībā ir bērns līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājies laulībā, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru:

Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem – 25,00 euro;

Daugavpils izglītības iestāžu 1.klases izglītojamiem – 50,00 euro;

Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamiem, izņemot 1.klases izglītojamos –35,00 euro.

2. Bērnu ēdināšanas pabalsts

Ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 100% apmērā:

ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem bērniem;

ēdināšanas izdevumu segšanai vai kompensācijai par laiku, kad bija izskatīts ģimenes (personas) iesniegums par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem bērniem mācību gada laikā (pusdienas un launagi);

bērnu vasaras ēdināšanas apmaksai vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā;

bērnu vasaras ēdināšanas apmaksai vasaras nometnēs, kuru saraksts ir apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu;

bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai vasaras brīvlaika periodā Dienesta norādītajā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā.

Ģimenes (personas), kuru aizbildnībā ir bērns līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājies laulībā, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru :

Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs – 50% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas;

Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada laikā, vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vasaras brīvlaika periodā – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas.

Ģimenēm, kuru aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru :

Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada laikā (pusdienas un launagi), vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vasaras brīvlaika periodā– 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas.

Daudzbērnu ģimenes var saņemt :

Atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas no iesnieguma iesniegšanas dienas. Atbalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai tiek piešķirts par laika periodu no 1.septembra līdz 31.maijam un no 1.jūnija līdz 31.augustam par pilnu mēnesi, kurā iesniegts iesniegums.

Atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada laikā (pusdienas un launagi), vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vasaras brīvlaika periodā, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas –100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas no iesnieguma iesniegšanas dienas. Atbalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai tiek piešķirts par laika periodu no 1.septembra līdz 31.maijam un no 1.jūnija līdz 31.augustam par pilnu mēnesi, kurā iesniegts iesniegums.

3. Atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei

Ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss ir tiesības saņemt atbalstu formas tērpa iegādei līdz 30,00 euro vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo.

Atbalstu skolēnu formas tērpa iegādei izmaksā kā kompensāciju vai pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē. Atbalsta pieprasītājs iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus, ja pieprasīta izdevumu kompensācija, vai rēķinu no attiecīgā pakalpojuma sniedzēja, ja pieprasīta izdevumu segšana.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

