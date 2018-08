Varenā cīņā līdz pusfinālam pietrūka nedaudz

Jaunumi Sports | 6. augusts 2018 | 22:36

Latvijas kausa izcīņas ceturtdaļfinālā, spēles gaitā divreiz atspēlējoties, mūsu BFC Daugavpils/Progress futbolisti papildlaika priekšpēdējā minūtē izlaida uzvaru pār FK Metta/Latvijas Universitāte – 3:3. Pēcspēles sitienu sērijā rīdzinieki bija pārāki ar 4:1.

Spēle ar Virslīgas komandu pēdējos divus gadus ir svētki. Iepriekšējā sezonā izdevās pakutināt nervus FK “Liepāja” (zaudējums pamatlaika galotnē ar 0:1), bet šoreiz pretiniekos bija FK “Metta/LU”. Savu atgriešanās spēli Daugavpilī sagaidīja Verners Zalaks (sezonu iesāka Spānijā), bet debitēja Brazīlijas spēlētājs Marčio.

Pirmajās piecās minūtēs Daugavpils iesāka vareni un jau pašā spēles ievadā varēja izvirzīties vadībā, kad ātrā uzbrukumā neprecīzi sita Vugars Askerovs. Rīdzinieki izturēja mūsu starta ofensīvu un jau ar pirmo uzbrukumu guva arī pirmos vārtus, kad izcēlās mūsu audzēknis Vladislavs Fjodorovs.

Viktoram Morozam ātri vien nācās veikt pirmo maiņu, jo savainojuma dēļ spēli nevarēja turpināt Jurijs Sokolovs. Laukumā devās Edgars Ivanovs, kuram tā bija tikai otrā spēle galvenās komandas sastāvā. Piespiedu pārkārtojumi komandas sniegumu gan neietekmēja, jo Daugavpils turpināja spēlēt droši, veidojot momentus pie pretinieku vārtiem. Spēli īpaši neietekmēja arī spēcīgais lietus, kas gan aizbiedēja kuplā skaitā sanākušos līdzjutējus.

28. minūtē mūsu komanda beidzot panāca izlīdzinājumu, kad pēc Askerova piespēles no vārtu priekšas precīzi sita Naisirs Karmona. Diemžēl puslaika izskaņā “Metta” atkal izvirzījās priekšā, kad pēc stūra sitiena izpildes bumbu vārtos ieraidīja Kirils Ševeļovs.

Visu otro puslaiku mūsu komanda turpināja aktīvi uzbrukt, lai izlīdzinātu rezultātu. Vienā no epizodēm Ričards Žaldovskis trāpīja pa vārtu stabu, bet 75. minūtē pēc uzbrukuma pa labo flangu Sedriks Kuadio panāca ilgi gaidīto neizšķirtu! Pamatlaikā rezultāts vairs nemainījās un komandas gatavojās papildlaikam.

Neskatoties uz to, ka aiz muguras jau bija 90 nospēlētas minūtes, futbolisti turpināja cīnīties par uzvaru. Savu lielo iespēju mūsu komanda sagaidīja 108. minūtē. Laukuma vidusdaļā bumbu ieguva Kirils Iļjins, kurš piespēlēja to Askerovam, bet Vugars vēl tālāk Sedrikam. Tālākais jau bija meistarības jautājums un Sedriks to nodemonstrēja lieliski – 3:2!

Iegūto pārsvaru Daugavpils droši noturēja līdz pat 119. minūtei, kad pēc stūra sitiena izpildes neviena nepiesegtais Sandi Dolo Sanibojs izrāva Rīgai neizšķirtu – 3:3!

Diemžēl pēcspēles sitienu sērijā jau pirmais mūsu komandas sitiens bija neprecīzs. Sekoja arī otra kļūda un “Metta” varēja gavilēt – 4:1 un vieta pusfinālā.

BFC Daugavpils/Progress izsaka milzīgu pateicību daudzajiem skatītājiem, kuri briesmīgajos laikapstākļos cītīgi atbalstīja mūsu komandu. Gaidām Jūs 11. augustā uz 1. līgas spēli pret Grobiņas SC.



Nauris Mackevičs