Saeimas vēlēšanām reģistrēti vēl piecu politisko spēku saraksti

Rīga, 3.aug., LETA. Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) piektdien 13.Saeimas vēlēšanām reģistrēja vēl piecu politisko spēku deputātu kandidātu sarakstus, ko iesniegusi Latvijas Reģionu apvienība (LRA), "Attīstībai/Par!", "Jaunā Vienotība", Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), kā arī "No sirds Latvijai".

Tātad kopumā pašlaik ir reģistrēti septiņu politisko spēku saraksti, jo pagājušajā nedēļā dalību vēlēšanās pieteica Jaunā konservatīvā partija (JKP) un Rīcības partija.

LRA līderi vēlēšanās ir Edvards Smiltēns, Nellija Kleinberga, Ieva Brante, Juris Viļums un Inga Bite. Kā aģentūru LETA informēja politiskajā spēkā, starp pieteiktajiem 115 deputātu kandidātiem esot pieredzējuši politiķi no Saeimas un Latvijas pašvaldībām. Vairāk par 50% ir dažādu nozaru profesionāļi, kuri parlamenta vēlēšanās kandidē pirmo reizi, un vairāk nekā 90% LRA deputātu kandidātu ir ar augstāko izglītību, norādīja politiskajā spēkā.

Partiju apvienības "Attīstībai/Par!" līderi Saeimas vēlēšanās būs Daniels Pavļuts, Artis Pabriks, Mārtiņš Bondars, Juris Pūce un Ilze Viņķele, liecina politiskā spēka Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) iesniegtais saraksts. Uzreiz aiz pirmajiem numuriem uz Saeimu kandidēs arī Mārtiņš Staķis, Andris Skride, Inta Brence, Dace Bluķe un Aigars Bikše.

Partiju apvienības "Jaunā Vienotība" līderi vēlēšanās ir ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Saeimas priekšsēdētājas biedres Inese Lībiņa-Egnere, Kurzemē līderis ir partijas "Vienotība" priekšsēdētājs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, Zemgalē ar pirmo numuru kandidē labklājības ministrs Jānis Reirs, bet Latgalē ar pirmo numuru kandidē Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. No apvienības saraksta uz Saeimu kandidē arī Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, Jēkabpils domes deputāts, bijušais pilsētas mērs Leonīds Salcevičs, Rīgas domes deputāts Olafs Pulks un Valmieras domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums.

ZZS Rīgas līdere ir finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola, Zemgalē ar pirmo numuru startē ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis, Latgalē saraksta līderis ir zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Kurzemē ar pirmo numuru kandidē Saeimas priekšsēdētājas biedrs Gundars Daudze, bet Vidzemē līderis ir Ministru prezidents Māris Kučinskis. No ZZS uz Saeimu kandidē arī Latvijas Svarcelšanas federācijas prezidents Viktors Ščerbatihs un bobsleja stūmējs Daumants Dreiškens, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, liecina politiskā spēka Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegtais kandidātu saraksts.

Partijas "No sirds Latvijai" (NSL) vēlēšanu sarakstā dominē komercsektorā strādājoši cilvēki, savukārt no aktīvās politikas vēlēšanās no šī saraksta startēs tikai politiskā spēka līdere Inguna Sudraba. Viņa kā pirmais numurs startēs Rīgas vēlēšanu apgabalā. Zemgalē vēlēšanu sarakstu ievadīs SIA "Jūrmalas siltums" iepirkumu komisijas locekle Iveta Čivčiša. Vidzemes saraksta līderis būs SIA "Labi Dati" iepirkumu speciālists Gints Gābers, Kurzemē - SIA "Dzeldas HES" valdes priekšsēdētājs Juris Jaunzems, savukārt Latgales saraksta lokomotīve būs biedrības "Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienība "Dzintars"" prezidents Jānis Valtervitenheims.

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana 13.Saeimas vēlēšanām turpināsies līdz 7.augustam.

Kā aģentūru LETA iepriekš informēja aģentūru LETA informēja CVK pārstāve Kristīne Bērziņa, Saeimas vēlēšanu likums paredz iesniegtos deputātu kandidātu sarakstus reģistrēt CVK sēdē un pēc tam pārbaudīt sarakstos pieteikto kandidātu atbilstību Saeimas vēlēšanu likuma prasībām.

Tostarp pēc reģistrēšanas iesniedzēji kandidātu sarakstu vairs nevar atsaukt, grozīt vai labot. Izmaiņas sarakstā drīkst veikt tikai CVK Saeimas vēlēšanu likumā paredzētajos gadījumos, piemēram, svītrojot kandidātus par neatbilstību Saeimas vēlēšanu likuma prasībām vai veicot tehniska rakstura labojumus.

13.Saeimas vēlēšanas notiks oktobra pirmajā sestdienā.

