ZZS Saeimas deputātu kandidātu sarakstā arī 'pārbēdzēju' vārdi

Jaunumi Latvija | 2. augusts 2018 | 21:52

Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) iesniegusi deputātu kandidātu sarakstu 13. Saeimas vēlēšanām, liecina komisijas mājaslapā publicētā informācija. Sarakstā atrodami vairāki 12. Saeimas deputātu vārdi, kuri parlamentā bija ievēlēti no citiem politiskajiem spēkiem, savukārt divu līdzšinējo ZZS deputātu vārdi tajā nav atrodami.

ZZS ir sestais politiskais spēks, kurš iesniedzis CVK deputātu kandidātu sarakstu. Partiju apvienības sarakstā Saeimas vēlēšanām ir pieteikti 115 Saeimas deputātu kandidāti visos piecos vēlēšanu apgabalos.

Ar pirmo kārtas numuru Rīgas vēlēšanu apgabalā kandidēs finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS), viņai seko Satiksmes ministrijas (SM) parlamentārais sekretārs Edgars Tavars un veselības ministre Anda Čakša. Kā ceturtais Rīgas vēlēšanu apgabalā kandidēs parlamentārietis Kārlis Seržants un kā piektais – Latvijas Zemnieku savienības (LZS) ģenerālsekretārs un zemkopības ministra padomnieks Artūrs Graudiņš.

Ministru prezidents Māris Kučinskis būs Vidzemes vēlēšanu apgabala "lokomotīve". Viņam seko tagadējais aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, parlamentārietis un ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze, Jūrmalas domes deputāts Jānis Lediņš un Saeimas deputāts Ainārs Mežulis.

Zemgalē ar pirmo numuru startēs LZS priekšsēdētājs un ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis. Ar otro numuru startēs tagadējais satiksmes ministrs Uldis Augulis, ar trešo numuru – deputāts Andris Bērziņš. Savukārt ceturtais Zemgales vēlēšanu apgabalā būs parlamentārietis Juris Vectirāns un piektais – deputāts Guntis Kalniņš.

Kurzemes līderis būs parlamentārietis Gundars Daudze, viņam seko 12. Saeimas deputāti Aija Barča un Edgars Putra. Ar ceturto numuru kandidēs uzņēmējs Jānis Kļaviņš un ar piekto – Saeimas deputāts Jānis Vucāns.

ZZS "lokomotīve" Latgalē būs zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Viņam seko Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente un parlamentāriete Līga Kozlovska. Kā ceturtais Latgales vēlēšanu apgabalā kandidēs Saeimas deputāts Jānis Klaužs, kā piektā – Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska.

Sarakstā nav atrodami divi 12. Saeimas ZZS frakcijas deputāti Askolds Kļaviņš un Andris Siliņš.

Sarakstā ir vairāki parlamentārieši, kuri 12. Saeimā tika ievēlēti no citiem politiskajiem spēkiem. Viņu vidū ir Gunārs Kūtris, kurš šajā Saeimā ievēlēts no partijas "No sirds Latvijai". Kā arī Inesis Boķis un Viktors Valainis, kuri tika ievēlēti no "Vienotības".

Sarakstā atrodama vides aktīviste, žurnāla "Vides vēstis" redaktore Anitra Tooma, svarcēlājs Viktors Ščerbatihs, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis un bobsleja stūmējs Daumants Dreiškens.

Lai gan pērn novembrī LZP valdes priekšsēdētājs Tavars norādīja, ka ir "niecīga vai arī vispār nav" iespēja, ka deputāts Valdis Kalnzols pēc incidenta ar veselības ministri Čakšu tiks iekļauts 13. Saeimas kandidātu sarakstā, viņa vārds tur tomēr ir atrodams. Viņš kandidēs Rīgas vēlēšanu apgabalā ar devīto numuru.

Apvienības visu vēlēšanu apgabalu kandidātu kopskaits ir 115; 90 no viņiem ir vīrieši un 25 sievietes, liecina CVK publiskotā informācija.

Vidējais kandidāta vecums ir 50,8 gadi, lielākais īpatsvars kandidātu ir 51-60 gadus veci (35,7%). 92,2% ir latvieši, 7% nav norādījuši savu tautību. Nepilna ceturtdaļa (24,3%) kandidātu kā savu dzīvesvietu norādījuši Rīgu.

Apvienības jaunākajam kandidātam ir 30 gadi un vecākajam 71 gads.

Ziņots, ka ZZS šajās Saeimas vēlēšanās startēs kā premjera partija. Iepriekšējās – 12. Saeimas – vēlēšanās pēc vēlētāju atbalsta tā ierindojās trešajā vietā, iegūstot 19,53% no balsīm un 21 vietu parlamentā.

Partiju valdībā pārstāv premjers un pieci ministri – aizsardzības, finanšu, satiksmes, zemkopības un veselības. ZZS, apvienojoties LZS un LZP, tika izveidota 2002. gadā, šodien tai ir sadarbības līgumi ar partiju "Latvijai un Venstpilij", Liepājas partiju, Līvānu biedrību un Daugavpils novada partiju.

Kā iepriekš vēstīts, deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanās drīkst iesniegt likumā noteiktā kārtībā reģistrēta politiskā partija un reģistrēta politisko partiju apvienība.

Partijai jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms Saeimas vēlēšanām un partijā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem. Ja kandidātu sarakstu iesniedz partiju apvienība, – arī katrai no partiju apvienībā ietilpstošajām partijām jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām un apvienībā kopā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem.

CVK atbilstoši vēlētāju skaitam 13. Saeimas vēlēšanu izsludināšanas dienā ir noteikusi vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali, no kuriem parlamentā kopā ievēlami 100 deputāti. Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam katrā Saeimas vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Savukārt vēlētāji ārvalstīs pieskaitāmi Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam.

No Rīgas vēlēšanu apgabala 13. Saeimā ievēlēs 35 deputātus, no Vidzemes – 25, no Zemgales – 14, no Latgales – 14 un no Kurzemes vēlēšanu apgabala 12 deputātus.

Tiesības kandidēt Saeimas vēlēšanās ir jebkuram Latvijas pilsonim, kurš vēlēšanu dienā ir vecāks par 21 gadu, ja uz viņu neattiecas kāds no Saeimas vēlēšanu likuma ierobežojumiem.

13. Saeimas vēlēšanas notiks 6. oktobrī.

