Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis apmeklēja AS ,,Daugavpils satiksme”

1. augustā pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis apmeklēja AS ,,Daugavpils satiksme”, lai iepazītos ar tās darbu, tieši ar autobusu sadaļu, pasažieru pārvadājumu problēmām Daugavpilī, tikās ar uzņēmuma vadību.

AS ,,Daugavpils satiksme” ir viens no lielākajiem pilsētas pašvaldības uzņēmumiem un nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus.

Uz doto brīdi autobusu parks sastāv no 41 lielā un 14 mikroautobusiem.

Kā atzina uzņēmuma valdes loceklis Sergejs Blagoveščenskis – situācija ar pilsētas transporta stāvokli ir sarežģīta, jo autobusi ir veci un uzņēmumam ir grūtības nodrošināt pastāvīgus pasažieru pārvadājumus.

Uzņēmums iepēju robežās rūpējas par pilsētas transportu – apkalpo, remontē. Jau mēnesi darbojas jauna autobusu mazgātava. Šeit katru dienu pēc noteikta grafika tiek mazgāti visi autobusi.

Ir jādomā par maršrutu optimizāciju, autobusu parka atjaunošanu, jaunu autobusu iegādi.

