Pilsētā parādījās tramvajs ar sociālo reklāmu

Zivis

19. februāris

- 20. marts

Tu šonedēļ vairāk peldēsi pa straumi, vērosi notiekošo no malas. Iespējams, līdz šim būsi aktīvi strādājis un tagad vēlēsies nedaudz atvilkt elpu, tā teikt “ uzlādēt baterijas”. Tomēr, pārāk palaisties slinkumā arī nevajadzētu, jo tādejādi riskē neiekļauties darbu izpildes termiņos. Ja arī kāds no kolēģiem sola savu palīdzību, pārāk paļauties uz to nevajadzētu, jo viņa plāni, labie nodomi var ātri vien mainīties. Brīvdienās vēlēsies sajust ūdens un dabas klātbūtni.