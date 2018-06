Naktī gaiss atdzisis līdz pat -1,6 grādiem; trešdien saule mīsies ar mākoņiem un daudzviet uzlīs

Jaunava

24. augusts

- 23. septembris

Centies noskaņot sevi pēc iespējas pozitīvāk, bezrūpīgāk, jo to kāda pašsajūta tev būs, kā klāsies darba jomā, šoreiz pavisam tieši būs atkarīgs no tava garastāvokļa. Negaidies atklāt savas jūtas, ja arī tās ir skumjas vai nomāktība. Tiec no tām pēc iespējas ātrāk vaļā, sirsnīgi izrunājoties ar kādu, smeļoties morālu atbalstu no apkārtējiem. Lai atgūtu iekšējo līdzsvaru, labsajūtu, ir vērts pievērsties meditācijai, izmantot ūdens procedūras.