Daugavpils Saules skolā varēs apgūt arī multimēdiju dizainu

Jaunumi Sabiedrība | 5. jūnijs 2018 | 19:39

Daugavpils Saules skola ir dizaina un mākslas profesionālās izglītības kompetences centrs ar mūsdienīgu, modernu tehnoloģiju bāzi. Skolā mācās ap 130 audzēkņu, kuri apgūst mācību iestādes piedāvātās 6 programmas – apģērbu dizains, interjera dizains, koka izstrādājumu dizains, reklāmas dizains, tekstilizstrādājumu dizains un foto dizains. Saules skolā mācās audzēkņi, kuri pārstāv visu Latgales reģionu.

Šogad pirmo gadu ir foto dizaina programmas apguvušo student izlaidums, kuri 4 gadus ir apguvuši gan visus priekšmetus, kas ir saistīti ar mākslu, gan tieši fotografēšanas tehnoloģijas, mākslas foto izveidi. Uz šīs programmas bāzes skolā izveidota jauna programma – multimediju dizains, kuras apgūšana sāksies ar jauno mācību gadu. Šogad skola gaida 9. klases absolventus, bet no nākošā mācību gada šo programmu varēs apgūt arī vidusskolu beidzēji.

Multimediju dizaina speciālists strādā multimediju, video, animācijas, mājas lapu dizaina sfērā, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, sabiedriskajās iestādēs veicot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas. Tātad – mūsdienīga, pieprasīta specialitāte.

Absolvējot Saules skolu, tās audzēkņi ir pilnīgi sagatavoti gan profesionālajai darbībai, gan studēšanai augstākajās mācību iestādēs.

Par cītību un izciliem mācību sasniegumiem skola stimulē savus audzēkņus ar augstu stipendiju.

Mācību iestāde ar 1. jūniju jau izsludinājusi audzēkņu uzņemšanu jaunajam mācību gadam. Dokumentus pieņem līdz 11. jūlijam katru darba dienu no plkst. 9.00 – 16.00 Saules ielā 6/8. Ir iespējams to izdarīt arī elektroniski, sūtot dokumentu failus uz skolas e – pastu www.saules.skola@saules.lv

Sīkāka informācija par pieteikšanos atrodama Saules skolas mājas lapā www.saules.lv

Sižetu sagatavoja Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas speciālisti.

LSM