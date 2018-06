Notika reģionālā velomaršruta Nr. 35 “Daugavas loki” atklāšanas velobrauciens

Jaunumi Sabiedrība | 4. jūnijs 2018 | 19:43

2. jūnijā Daugavpilī, Vienības laukumā, tika dots starts velobraucienam, ar ko tika atklāts jaunais marķētais reģionālais velomaršruts Nr. 35 “Daugavas loki”.

Vairāk nekā 50 velo braukšanas entuziasti un aktīvās atpūtas piekritēji mēroja 41 km no Daugavpils līdz Slutišķiem, kas atrodas Daugavpils novada Naujenes pagastā, dabas parka “Daugavas loki” teritorijā. Pasākuma dalībnieku vidū bija velobraucēji gan no Daugavpils, Daugavpils un Krāslavas novada, gan arī no Rīgas, kas ceļā devās kopā ar saviem domubiedriem un ģimenēm.

Velomaršruts aptver Daugavpili, Daugavpils un Krāslavas novadu. Visā garumā, t.sk. Daugavpils pilsētas teritorijā, tas ir marķēts ar atbilstošām velo zīmēm. Daugavas loku teritorijā ir labiekārtota velotūristiem nepieciešamā infrastruktūra. Maršruta kopējais garums ir aptuveni 122,8 km. Daugavpilī maršruta posmā ietvertas vairākas ielas, Daugavpils cietoksnis, kā arī Stropi, kur, jau agrāk īstenoto projektu ietvaros, ir izveidota Stropu aktīvās atpūtas un sporta trase ar velobraucējiem piemērotu infrastruktūru. Jaunais marķētais velomaršruts “Daugavas loki” ir Daugavpils novada pašvaldības aģentūra “TAKA”, Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras un Krāslavas novada tūrisma informācijas centra kopīgas sadarbības rezultāts.

Lai velobraucējus iepazīstinātu ar gleznaino dabas parku “Daugavas loki” un arī veicinātu riteņbraukšanu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, šā gada 29. jūlijā notiks otrs velobrauciena posms “Slutišķi – Krāslava”. Velobrauciena starts būs plkst. 10.00 Slutišķos, finišs - aptuveni plkst. 15.00 Krāslavā, Pils ielā 6, grāfu Plāteru pils kompleksā. Posma garums ~30km, brauciena ilgums ~5h. Pieteikšanās 2.posmam jāiesniedz līdz 2018. gada 23. jūlijam. Velobraucienā var piedalīties ikviens interesents (maksimālais dalībnieku skaits 70 personas). Dalībnieki vecumā no 14 līdz 18 gadu vecumam drīkst piedalīties tikai ar vecākiem vai atbildīgo personu. Piesakoties dalībai pasākumā un aizpildot pieteikuma anketu, dalībniekam ir iespēja pieteikt bezmaksas transportu, t.sk. arī velosipēda transportēšanai no finiša vietas uz Daugavpili. Pieteikuma anketa pieejama mājas lapā www.visitdaugavpils.lv. Velobraucienus organizē Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, Daugavpils pilsētas sporta pārvalde, Daugavpils novada pašvaldības aģentūra “TAKA” un Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs.

Dabas parks “Daugavas loki” izveidots, lai saglabātu unikālos dabas kompleksus, dabas, kultūrvēstures vērtības un maz pārveidotās savdabīgās ainavas Daugavas augšteces senlejas Naujenes – Krāslavas posmā. Daugavas loki tiek uzskatīti par senākajiem ielejas veidojumiem Latvijā. Dabas parks “Daugavas loki”, kas ir daļa no aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava”, 2004. gadā atzīts par NATURA 2000 teritoriju, bet 2011.gadā iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

Papildus informācija:

Daugavpilī +371 65422818, +371 26444810, turisms@daugavpils.lv,

Krāslavā +371 29376090, tic@kraslava.lv

