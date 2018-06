Daugavpilī svinēja Starptautisko bērnu aizsardzības dienu

Jaunumi Sabiedrība | 4. jūnijs 2018 | 19:41

1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, kuras aizsākumi meklējami 20. gadsimta sākumā, kad Ženēvā norisinājās Pasaules konference bērnu labklājībai.

Šajā dienā tradicionāli notiek dažādi pasākumi, kas veltīti bērniem, sniedzot prieku un sajūtu, ka šī ir viņu diena.

Arī mūsu pilsētas Centrālajā parkā šajā dienā Domes Jaunatnes nodaļa organizēja apjomīgu pasākumu ar daudz un dažādām interesantām aktivitātēm ne tikai bērniem, bet arī ģimenēm.

Aktīvu līdzdalību svētku organizēšanā un vadīšanā ņēma Daugavpils pilsētas jauniešu dome. Darba bija daudz, jo visa pasākuma laikā notika jautras sacensības ģimenēm ar bērniem, kad viņi ceļoja pa visu parku no pieturas līdz pieturai, veicot dažādus uzdevumus.

Bērnu aizsardzības dienas ietvaros Daugavpils Sociālais dienests, Bāriņtiesa, Sociālo pakalpojumu aģentūra un biedrība ,,Muna sāta” organizēja akciju ar mērķi aicināt pilsētas iedzīvotājus kļūt par audžuģimenēm.

Akcijas laikā svētku dalībnieki tika informēti par to, kas ir audžuģimene, kādus pabalstus šīm ģimenēm piedāvā pašvaldība un aicināja pievienoties draudzīgai audžuģimeņu saimei.

Īpaša dāvana gaidīja vismazākos svētku dalībniekus. Bērnu sektorā atklāja jaunu vides objektu - Pelīti. Ideja par šāda artobjekta rašanos pieder klubam “Laimīgi bērni un vecāki”.

Šai pelītei bērni varēs atdot savus knupīšus, kuri vairs nav vajadzīgi un tas palīdzēs mazuļiem spert soli pretī patstāvīgumam, jo šķiršanās no māneklīša daudziem bērniem ir stresa pilns process. Kā darbosies jaunais artobjekts, mazajiem daugavpiliešiem un viņu vecākiem atklāšanas laikā demonstrēja Daugavpils teātra bērnu studijas “Arlekīns” dalībnieki.

Visa pasākuma laikā svētku dalībniekus priecēja Daugavpils dejotāji un dziedātāji, kuri papildināja jautrās ģimene stafetes ar muzikāliem un radošiem priekšnesumiem. Bērnus sveikt bija ieradies viņu iemīļotais varonis Bamblijs. Svētki sapulcēja daudz dalībnieku un tā bija jauka iespēja ģimenēm interesanti pavadīt laiku un nosvinēt svētkus.

Sižetu sagatavoja Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas speciālisti.

