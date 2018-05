Pieaug interese par pilnvarām bērna ceļošanai. Kas jāzina vecākiem?

Jaunumi Sabiedrība | 31. maijs 2018 | 20:51

Tuvojoties skolēnu brīvlaikam un atvaļinājumu periodam, gan Latvijas Zvērinātu notāru padomē (LZNP), gan zvērinātu notāru birojos arvien biežāk vēršas iedzīvotāji ar jautājumiem par pilnvarām, kas nepieciešamas un ieteicamas, ja ceļojumā ārpus valsts dodas bērni citu personu pavadībā. Tieši ap šo laiku arī būtiski pieaug pie notāriem sagatavoto pilnvaru skaits – pavasarī un tuvojoties vasarai, tiek sagatavota vairāk nekā trešdaļa no šāda veida pilnvarām, kas top visa gada laikā.

“Lai gan bērniem, kuriem vēl nav 18, patstāvīgai izceļošanai no valsts Eiropas ekonomiskās zonas un Šengenas zonas ietvaros vairs nav nepieciešama pie notāra sagatavota vecāku piekrišana, daudzas ģimenes to joprojām izvēlas. Piemēram, aviokompānijām ir savi iekšējie noteikumi, un tās mēdz pieprasīt, lai šāds dokuments būtu jaunā ceļotāja rīcībā. To var paprasīt valstī, uz kuru vai caur kuru plānots doties, ja tajā ir noteiktas kādas papildu prasības attiecībā uz bērniem,” stāsta LZNP priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš.

Taču svarīga un ļoti ieteicama šādās situācijās ir vecāku dota pilnvara citai pieaugušai personai pārstāvēt bērna intereses. Saskaņā ar likumu nepilngadīgām personām nav rīcībspējas, un bērni nevar paši sevi pārstāvēt, piemēram, gadījumā, ja jārisina kādi jautājumi medicīnas, tiesībsargājošajās vai citās iestādēs.

Nereti bērni ārzemju braucienos dodas kopā ar vecmāmiņu vai krustvecākiem. Tāpat daudzas klases izmanto skolas brīvlaiku, lai dotos kopīgā ekskursijā, bērni mēdz doties uz sporta nometnēm, kora vai deju kolektīva koncertiem ārpus valsts u.tml. Tad par jauniešiem atbildīgs ir viņus pavadošais skolotājs vai pulciņa vadītājs.

“Šāda pilnvara ir vērtīga arī tad, ja vecāki devušies garākā ceļojumā divatā, atstājot bērnus vecvecāku uzraudzībā tepat Latvijā. Arī pāris dienu laikā var atgadīties dažnedažādākās situācijas. Iedomāsimies situāciju, kad bērnu, kuram ir alerģiska reakcija, sakož lapsene, bet abi vecāki, piemēram, tajā laikā ar savu deju kolektīvu uzstājas Dziesmu un deju svētkos. Ja vecmāmiņai ir pilnvara pārstāvēt mazbērna intereses, viss kārtībā, viņa var doties uz slimnīcu kopā ar to un kārtot visas formalitātes. Ja nav – tad vecākiem vai vismaz vienam no viņiem ir jāpārtrauc ceļojums,” uzsver Jānis Skrastiņš.

Šogad sagatavotas jau gandrīz 2000 pilnvaras bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts. Salīdznājumam – 2017. gadā kopumā tika sagatavotas vairāk nekā 5500 šādas atļaujas. Savukārt pērn Latvijas notāri sagatavojuši 4363 pilnvaras citai pieaugušai personai pārstāvēt bērna intereses, šogad – jau 1781.

