Ceturtdiena būs saulaina un silta - līdz pat +26 grādiem

Dvīņi

21. maijs

- 21. jūnijs

Nedēļas sākumā vēlamāk atturēties no finansiālu jautājumu risināšanas. It īpaši nebūtu ieteicams kādam aizdot naudu, jo to var būt grūti atgūt. Tev labāk padosies radošās lietas. Trešdien vajadzētu būt uzmanīgākam pie auto stūres, vairāk uzmanības veltīt savai pašsajūtai. Nav izslēgts, tev prasīsies paņemt lieku brīvdienu, doties pie dabas, izbaudīt mieru un klusumu. Tuvojoties darba nedēļas izskaņai, tava oma un dzīvesprieks atkal būs līmenī, dzims jaunas idejas, ambiciozi plāni.