Nošauts maksātnespējas administrators Bunkus; blakus sadegušais busiņš, iespējams, saistīts ar slepkavību

Trešdienas rītā pie Brāļu kapiem Rīgā nošauts cilvēks, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā. LTV rīcībā esošā informācija liecina, ka nošautā persona ir maksātnespējas administrators Mārtiņš Bunkus.

"Bunkus advokātu biroju" portālam "Delfi" sazvanīt neizdevās.

Valsts policijā apstiprina, ka trešdien ap pulksten 8.40 Rīgā, Aizsaules ielā 1, notikusi slepkavība. Ar šaujamieroci nogalināts kāds vīrietis, kurš pārvietojies ar baltas krāsas apvidus automašīnu. Notikuma vietā redzēta arī kāda furgona tipa automašīna ar tentu.

Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta un notiek izmeklēšana.

Šobrīd policija strādā notikuma vietā un patlaban Aizsaules ielā ir bloķēta satiksme ceļa posmā no Gaujas ielas līdz Brāļu kapiem. Policija aicina netuvoties notikuma vietai, lai policija var netraucēti strādāt.

Valsts policija pieļauj, ka netālu no slepkavības vietas sadegušais busiņš, iespējams, ir saistīts ar Mārtiņa Bunkus slepkavību. "Delfi" jau ziņoja, ka trešdien no rīta aculiecinieki pie Meža kapu žoga Varoņu ielā novēroja, kā sadeg mikroautobuss.

Policija aicina atsaukties notikuma aculieciniekus vai tos, kuriem ir jebkāda informācija par notikušo, zvanot Valsts policijai pa tālruni 67014002. Policija uzsver, ka jebkura sniegtā informācija var būt ļoti noderīga izmeklēšanā.

Bunkus Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegtā deklarācija par 2016. gadu liecina, ka togad viņš no advokāta profesionālās darbības nopelnījis 84,6 tūkstošus eiro. No brāļa kā dāvinājumu saņēmis 27 tūkstošus eiro, bet no tēva – gandrīz 72 tūkstošus eiro. Savukārt kā no maksātnespējas administratora darbības 2016. gadā viņš bija nopelnījis 10 tūkstošus eiro.

Bezskaidrās naudas uzkrājumi bankās 2016. gadā veidoja aptuveni 88,7 tūkstošus eiro. 2016. gadā viņš bija deklarējis 527 376 eiro. 2016. gadā Bunkus bija deklarējis arī izsniegtus aizdevumus 1,35 miljonu eiro apmērā.

Viņam lietošanā bija 2013. gada izlaides "Range Rover".

Gada ienākumu deklarācija par 2017. gadu VID nav pieejama.

2017. gada jūnijā portāls "Delfi" ziņoja, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa saistībā ar iepriekš Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) iesniegto pieteikumu par likvidējamās AS "Trasta komercbanka" jauno administratoru lēmusi apstiprināja Armandu Rasu. Iecelto jauno administratoru Rasu jau februārī šim amatam ieteikusi FKTK. Raidījums "Nekā Personīga" iepriekš ziņoja, ka pēc šīs nominācijas Rasa noslēdzis vienošanos par sadarbību bankas administrēšanā ar savu kolēģi Mārtiņu Bunku un Sandru Kokari Rodi.

AS "Trasta Komercbanka" administratora palīgs Bunkus bija arī viens no potenciālajiem kandidātiem uz "ABLV Bank" likvidatora amatu.

Tāpat trešdien kļuvis zināms, ka Bunkus otrdien, dienu pirms noslepkavošanas atsaucis divas trešdien ieplānotas izsoles, kurās bija paredzēts pārdot kopumā aptuveni 400 000 eiro vērtas prasījuma tiesības pret viņa administrētā maksātnespējīgā SIA "Rego Trade" bijušajiem vadītājiem. Par to liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

