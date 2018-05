Jaunieši no dažādām valstīm aicina piedalīties konkursos 1. jūnijā

Jaunumi Sabiedrība | 28. maijs 2018 | 18:33

Bērnu aizsardzības dienas ietvaros 1.jūnijā, Centrālajā parkā, Raiņa ielā 27, no 16.00 līdz 19.00 notiks pasākums “Aktīvā atpūta kopā ar ģimeni”.

Galvenā pasākuma ideja - paaugstināt Daugavpils jauniešu cīņas sparu un popularizēt aktīvu atpūtu kopā ar ģimeni.

Šajos svētkos arī pieņems dalību jaunieši no starptautiskā projekta “Window to Europe”. Projekta dalībnieki no Armēnijas, Rumānijas, Latvijas un Spānijas rīkos meistarklases dejas un rokdarbus, spēles un kopīgu zibakciju.

Kā arī Jūs gaida:

- ģimenes stafetes

- balvas

- spēles ar zibakciju(«lidojošais šķīvis»)

- un protams konkurs kur varēs pierādīt savu parsmi virtuozi kontrolēt bumbu («futbola siena»), kura uzvarētāji saņems balvu!

Svētkus “Aktīvā atpūta kopā ar ģimeni” organizē Daugavpils Domes Jaunatnes departaments. Aktivitātes ir sagatavojuši jauniešu projekta, biedrības “Daugavpils Street Culture” dalībnieki, sadarbībā ar biedrību “Erfolg” un biedrību “Bioetika” ar Erasmus+ programmas finansiālu atbalstu.

