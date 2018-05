Jaunumi Kultūra | 28. maijs 2018 | 09:57

2.06. plkst. 16.00 Vienības nama koncertzālē vidējās paaudzes deju kolektīva “Saime” 15 gadu jubilejas koncerts “Latvijas simtgadei – ar sirdi dejā”

Turpinot Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ciklu, Latviešu kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Saime” aicina skatītājus uz savu 15 gadu jubilejas koncertu “Latvijas simtgadei – ar sirdi dejā”, kas norisināsies 2. jūnijā plkst. 16.00 Vienības nama koncertzālē.

Koncertā būs skatāmas dažāda rakstura tautas dejas. ““Saime” dejojot ne tikai atkārto kādu gatavu modeli, bet arī ieliek dejā emocijas, jūtas un iedvesmu, cenšoties atklāt dejas sižetu”, saka kolektīva vadītāja Lilija Graudiņa.

Savu jubileju “Saime” svinēs kopā ar draugu kolektīviem: MIESTELENAI (mākslinieciskā vadītāja Zita Rimkuviene) no Panevēžas, TALDERI (mākslinieciskā vadītāja Silvija Kurtiņa) no Preiļiem, ŪSA (mākslinieciskā vadītāja Brigita Čikste) no Salaspils, KREICBURGA (mākslinieciskā vadītāja Aija Rūliete) no Jēkabpils un SAIME (mākslinieciskā vadītāja Baiba Kravčenoka) no Rīgas.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Saime” (2003) ir XXIV un XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV un XV Deju svētku dalībnieks un abu svētku finālkonkursu trešās vietas ieguvējs. Arī šogad, veiksmīgi startējot republikas skatē, kolektīvs ieguvis augstāko pakāpi un ierindojies 9. vietā 130 vidējās paaudzes deju kolektīvu vidū. Šī gada 19. maijā, piedaloties deju konkursā “Salaspils kauss” , “Saime” ieguva I vietu un ceļojošo “Salaspils kausu”.

Lai saņemtais dejas spēcīgais enerģētiskais lādiņš sasniedz un iepriecina ikvienu koncerta skatītāju!

Koncerta mākslinieciskā vadītāja Lilija Graudiņa.

Ieeja koncertā bez maksas.



Latviešu kultūras centrs