Trešdien vietām Latgalē gaidāms pamatīgs negaiss

Mežāzis

22. decembris

- 20. janvāris

Daudz kas būs atkarīgs no tavas apņēmības, spējas uzņemties iniciatīvu, noticēt saviem spēkiem. Tu brīžiem vari pārlieku kritizēt sevi, nenovērtēt patieso potenciālu. Lai gūtu morālo atbalstu, droši vērsies pie otrās pusītes, viņa zinās, kā tevi iedrošināt. Ja tiksi pāri psiholoģiskajām niansēm, darbi ies uz priekšu ātrā tempā. It sevišķi labi padosies visa veida saimnieciski organizatoriskās lietas. Attiecībās no tavas puses prasīsies vairāk jūtas, romantikas.