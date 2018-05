Daugavpilī piedāvā ekskursijas “Pilsēta Daugavas krastā” pa Daugavu ar plostu un liellaivu

Jaunumi Sabiedrība | 17. maijs 2018 | 18:37

Līdz ar tūrisma sezonas sākumu, no 10. maija līdz oktobrim, Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra sadarbībā ar laivu nomu “Beibuki” grupām piedāvā ekskursijas “Pilsēta Daugavas krastā” pa Daugavu kopā ar sertificētu tūristu gidu.

Ekskursijā var doties gan ar motorizētu plostu “Sola”, gan ar liellaivu “Dina”. Braucot ekskursijā ar plostu, uz tā brīvi var izvietoties līdz 25 cilvēkiem. Ekskursanti uz plosta var sēdēt ērtos soliņos. Plosts ir ļoti stabils un drošs, un tam ir jumts, kas pasargā no negaidīta lietus vai svelmainiem saules stariem. Liellaivā “Dina” var uzņemt grupu līdz 15 personām. Braucot gan ar plostu, gan laivu, tiek ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi.

Ekskursijas ilgums gan ar plostu, gan ar laivu ir 1h. Braucot ar plostu, no pilsētas centra tas virzās pa straumi līdz Daugavpils cietoksnim un atpakaļ. Savukārt ekskursijā ar liellaivu, ceļotājiem ir iespēja doties ne tikai līdz cietoksnim, bet arī Gajoka mikrorajona virzienā, - orientējoši līdz uzņēmumam “Latgales Alus”.

Abām ekskursijām starta vieta ir piestātne “Centrs ” (Daugavas krastā zem arkas pie dambja pretī Rīgas ielas sākumam). Plosta un liellaivas ekskursiju laiks tiek pielāgots pasūtītāju vēlmēm.

Ekskursiju laikā ir iespēja izjust upes rāmo tecējumu, vērot Daugavpili no upes ūdeņiem, ieklausīties gida stāstījumā par pilsētas vēsturi, Daugavpils cietoksni, Daugavu un tiltiem, kas stiepjas pār upi u.c. interesantu informāciju.

Maksa par 1h ekskursiju ar plostu pieaugušo grupai līdz 25 personām latviešu un krievu valodā ir 100 EUR, citās valodās – 113 EUR. Skolēnu grupai latviešu un krievu valodā – 85 EUR, citās valodās – 98 EUR.

Maksa par 1 h ekskursiju ar liellaivu pieaugušo grupai līdz 15 personām latviešu un krievu valodā ir 65 EUR, citās valodās – 78 EUR. Skolēnu grupai latviešu un krievu valodā – 55 EUR, citās valodās – 68 EUR.

Ekskursijas jāpiesaka Daugavpils tūrisma informācijas centrā, Rīgas ielā 22a, tālr.: +371 65422818, +371 26444810, e-pasts: turisms@daugavpils.lv .

Ar plostu “Sola” un liellaivu “Dina” ir iespēja pavizināties ikvienam individuālajam tūristam, atbilstoši ūdens transporta kursēšanas grafikam: no pirmdienas līdz ceturtdienai: pēc pieteikuma, piektdienās no plkst. 16.00 – 19.00, sestdienās un svētdienās no plkst. 11.00 – 19.00 (iekāpšana piestātnē “Centrs”). Sīkāka informācijas www.visitdaugavpils.lv sadaļā Aktīvā atpūta.

