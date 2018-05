Mobilo telefonu laikmetā – mobili aizdevumi

Jaunumi Sabiedrība | 16. maijs 2018 | 22:58

SMS kredīts ir aizdevums no nebanku kredītdevēja, kas faktiski ir aizdevums 24/7, jo to ir iespējams iegūt, vien nosūtot īsziņu uz norādīto telefona numuru. Šajā īsziņā ir jānorāda informācija, kas nepieciešama, lai kredītiestāde veiktu pārbaudi un izvērtēšanu, pēc tam izlemjot par iespējamību piešķirt naudu vai nē. Šis ir viens no šobrīd populārākajiem aizņēmuma veidiem Latvijā, lai gan ne visas kredītiestādes piedāvā šādu opciju. To ir ieteicams izmantot ārkārtas vai steidzamu situāciju gadījumos kā salūzusi tehnika, slimošanas problēmas un citas neatliekamas situācijas, tajā pašā laikā vajadzētu izvairīties no aizņemšanās vien izklaižu vai nevajadzīgu pirkumu gadījumos.

Tas ir visvienkāršākais veids, kā ātri iegūt īstermiņa aizdevumu neatkarīgi no tā, kur jūs atrodaties, tik ilgi, kamēr vien jums ir pieejams mobilais tīkls. To var veikt pat tad, ja jums nav jaunākā viedtālruņa. Šādā veida kredītu saņemšana ir tiešām noderīga ārkārtas situācijās un ātras naudas vajadzībām, jo jūs varat viegli iegūt naudu dažu minūšu laikā.

Tomēr šāda veida kredīta nosaukums varētu būt maldinošs. Lai saņemtu SMS kredītu, nepietiek vien ar mobilā tālruņa izmantošanu un īsziņas nosūtīšanu, vismaz ne pirmajā kredīta pieteikuma reizē. Vispirms nākas reģistrēties kredītiestādes tīmekļa vietnē, tātad, lai to varētu izdarīt, ir nepieciešams piekļūt internetam. Lai saņemtu naudu, šeit ir norādītas darbības, kas jāveic pirmā kredīta pasūtījuma laikā:

• Jums jāreģistrējas kādā no Kredits247.lv norādītajām kredītiestādēm un jāaktivizē savs konts, sasaistot to ar savu bankas kontu un samaksājot nelielu aktivizācijas maksu.

• Kad esat reģistrējies kādā no šīm vietnēm, un saņēmis naudu savā bankas kontā, tad jūs varat pieprasīt vairāk kredītus vai tos atmaksāt, lai varētu saņemt vēl vienu nākamajām ārkārtas situācijām.

Tātad būtībā, ja vēlaties nodrošināties, ka jūs nekad nebūsiet situācijā, kad pietrūkst naudas nepieciešamākajā brīdī, vienkārši reģistrējiet savu bankas kontu kopā ar tālruņa numuru vienā no šiem tiešsaistes pakalpojumiem, lai jūs varētu aizņemties jebkurā brīdī nepieciešamo naudas daudzumu, nepieprasot piekļuvi interneta pieslēgumam. Lai izvēlētos, kuram pakalpojuma sniedzējam dot priekšroku, ņemiet vērā vairākus aspektus, kā, piemēram, reģistrācijas maksu, maksimālo un minimālo piedāvāto aizdevuma naudas apjomu, procentu likmes. Ik pa laikam vairākas SMS kredītu kompānijas piedāvā akcijas un speciālos piedāvājumus, tādēļ ir vērts tiem pievērst uzmanību.

SMS kredīta izvēles galvenā priekšrocība ir tāda, ka jums būs iespēja saņemt naudu ātri un jebkurā brīdī, kad vien tas ir nepieciešams. Tas ir tik vienkārši kā nospiežot pogu, lai maģiski palielinātu savā kontā esošo naudas summu, kas ļauj jums darīt to, ko vēlaties un kad vēlaties. Vēl viena priekšrocība ir tā, ka šāda veida kredīts ir pieejams no jebkuras vietas pasaulē, ja vien jūs varat nosūtīt SMS. Tas ir nodrošinājuma risinājums ārzemju ceļojumu laikā, ja pēkšņi jums būs nepieciešama papildus nauda, lai atgrieztos mājās vai segtu neparedzētus izdevumus. Nosūtiet SMS ar kredīta pieprasījumu uz kādu no šo iestāžu tālruņa numuriem, un jūs saņemsiet naudu dažu minūšu laikā. Pretēji notiek gadījumā, kad runājam par tādu opciju kā aizdevumi uz ilgu laiku. Ilgtermiņa kredīts tiek izsniegts ilgākā laika posmā, bet SMS aizdevums tiek piešķirts ātri, kas ir viens no svarīgākajiem aspektiem situācijās, kad jums patiešām ir vajadzīga nauda.

Kā jebkurš aizņēmums, arī SMS kredīta piedāvātās saistības ir nopietnas finansiālās attiecības, tādēļ pirms pieteikšanās reālistiski izvērtējiet savas atmaksāšanas iespējas atbilstoši pēc līgumā norādītajiem noteikumiem.



Reklāmas raksts