Viļānos pēc mēģinājuma pārpeldēt ūdenstilpni viens izglābts, viens noslīcis

14. maijā pēcpusdienā, atpūšoties pie ūdenstilpnes Viļānu novadā, divi cilvēki nesekmīgi mēģināja to pārpeldēt – aculieciniekiem izdevās krastā nogādāt vienu no viņiem, bet otru ūdenslīdēji atrada apmēram 30 metrus no krasta zem ūdens. Glābēji noslīkušo cilvēku izcēla krastā un mediķi konstatēja viņi nāvi, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas pārstāve Inta Palkavniece.

Viņa atgādina, ka gada siltākie mēneši ir tas laiks, kad notiek visvairāk nelaimes gadījumu pie un uz ūdens – pagājušajā gadā maija, jūnija, jūlija un augusta mēnešos izglābti 25 cilvēki, kuri bija nonākuši dažādās nelaimēs, izbaudot ūdens priekus, savukārt šajos četros mēnešos atpūta pie ūdens traģiski beidzās 52 cilvēkiem, to skaitā arī diviem bērniem, kuri noslīka.

