SANKTPĒTERBURGAS FILHARMONIJAS BIEDRĪBAS JAUNIEŠU KAMERKORA muzikālā izrāde EŅĢEĻA ĒNA

Jaunumi Kultūra | 15. maijs 2018 | 19:30

Mārtiņa Lutera katedrāle aicina apmeklētājus iekļauties BAZNĪCU NAKTS gaisotnē.

1. jūnijā plkst. 21.30 Mārtiņa Lutera katedrālē apmeklētājiem būs iespēja skatīties, klausīties un līdzi dzīvot muzikālās izrādes „Eņģeļa ēna” veidotājiem. Izrādi piedāvā Starptautisko konkursu laureāti Sanktpēterburgas Filharmonijas biedrības JAUNIEŠU KAMERKORIS. Kora mākslinieciskā vadītāja, diriģente Jūlija HUTORECKAJA.

Muzikālā izrāde veidota kā ēnu teātris uz garīgo tekstu pamata un izcilo Krievijas dzejnieku A. Bloka, O. Mandelštama, M. Cvetajevas dzejas rindām. Mūzikas autori Dmitrijs Smirnovs un Anatolijs Koroļovs. Iestudējuma režisore – Jūlija Hutoreckaja. Režisora asistents – Nikita Podoļskis. Videoinstalācija – Anatolijs Anfilatovs. Fotogrāfe – Marija Botnikova.

Sanktpēterburgas Filharmonijas biedrības JAUNIEŠU KAMERKORIS tika dibināts 1992. gadā, kā Sanktpēterburgas Romas katoļu baznīcas „Notre Dame de Lourd” koris. Tā dibinātāja, diriģente Jūlija Hutoreckaja, atbalstītāji, tolaik baznīcas uzraugi un kalpotāji Pāvils Odiņš, Rolands Šakals, Aleksandrs Šemets. Laikam ritot, kora sastāvs transformējas kā mūziķu apvienība, kas apguva un iestudēja baroka laika operas, kamerprogrammas un darbojas kā Aleksandrijas teātra vokālā grupa «Ю». Pašlaik korī dzied dažādu mūzikas augstskolu absolventi un studenti. Savā radošajā darbībā koris ir piedalījies starptautiskos mūzikas festivālos, ar panākumiem startējis kora mūzikas konkursos, sniedzis koncertus Krievijā, Francijā, Spānijā, Japānā, Vācijā, Šveicē, Polijā, Latvijā, Lietuvā, Arābu Emirātu valstīs, Ķīnā u.c. Kora repertuārā ir mūzika no Gregoriāņu dziedājumiem līdz mūsdienu laika skaņdarbiem, arī mūzika ko speciāli korim rakstījuši Krievijas komponisti: A. Petrovs, J. Faliks, D. Smirnovs, L. Desjatnikovs, A. Koroļovs. Koris sadarbojas ar Sanktpēterburgas Ermitāžas teātri, N. Rimska-Korsakova Sanktpēterburgas valsts konservatorijas operas un baleta teātri, Marijas teātri u.c.. Ir iestudējis Mocarta, Gluka, Monteverdi, Baha, Hendeļa, Pērsela, Šcedrina, Šnitkes, Bernstaina, Pērta, un citu komponistu liela un maza mēroga skaņdarbus.



Jūlija HUTORECKAJA – starptautisko konkursu laureāte, diriģente, ērģelniece, Krievijas koncertrīkotāju savienības biedre, ASV kora diriģentu asociācijas goda biedre, Sanktpēterburgas valsts konservatorijas absolvente, N. Rimska-Korsakova Sanktpēterburgas valsts konservatorijas operas un baleta teātra kora mākslinieciskā vadītāja (no 2008.gada), Sanktpēterburgas Filharmonijas biedrības Jauniešu kamerkora mākslinieciskā vadītāja, diriģente (no 1992. gada), Kino un teātra akadēmijas pedagoģe (2004-2013), Aleksandrijas teātra vokālās grupas «Ю» mākslinieciskā vadītāja (no 2005. gada), starptautiskā Sanktpēterburgas koru festivāla konsultante radošajos jautājumos.

Koncertu rīko: Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāles draudze – www.luterakatedrale.lv, Daugavpils Latviešu kultūras centrs – www.vienibasnams.lv, Sanktpēterburgas Filharmonijas biedrības Jauniešu kamerkoris – www.khutoretskaya.com.

Jauniešu kamerkora diriģente izsaka pateicību Mārim Ošlejam, Mārim Sirmajam un Rolandam Šakalam par radošo atbalstu.

Ieeja bez maksas.

Informācija: Latviešu kultūras centrs, www.vienibasnams.lv, t. 65426691

Daugavpils.lv