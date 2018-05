Ceļa pārvada būvniecība rit pilnā sparā

Jaunumi Sabiedrība | 14. maijs 2018 | 18:54

Daugavpilī atkal aktīvi būvē. Galvenais šīs sezonas būvniecības laukums, bez šaubām, ir jaunā ceļa pārvada izveide, kurš savienos Piena kombināta ciematu vai tā saucamo Slobodku ar Smilšu ielu pa taisno – virs dzelzceļa trases.

Slobodkas iedzīvotāji kļuva par dzelzceļa ķīlniekiem, kurš saspieda ciematu no trim pusēm jau sen.Tas notika 19. gadsimta otrajā pusē, kad 1860. gadā Daugavpils ar dzelzceļa palīdzību tika savienota ar Sankt – Pēterburgu, 1861. gadā ar Rīgu, bet 1871. gadā ar Orlu. Trīsstūrī, kurš veidoja dzelzceļa mezgla centru, tad atradās tikai vecie kapi, bet šī vieta bija visērtākā dzelzceļa infrastruktūras saimniecisko ēku un pašu dzelzceļnieku dzīvojamo māju celtniecībai. Kopš tā laika Slobodka nav tā laika Dvinskas nomale, bet var teikt, visa dzelzceļa mezgla centrālais ciemats.

Vairākums mūsdienīgo dzīvojamo ēku šeit parādījās jau pēc II Pasaules kara, tad nevarēja paredzēt, ka intensīvā kustība pa dzelzceļu apgrūtinās strauji augošo transporta līdzekļu kustību. Ciemats atrodas pašā pilsētas ģeogrāfiskajā centrā, tāpēc caur to ir īsākais ceļš uz jebkuru mikrorajonu. Īsākais nenozīmē ātrākais: katrs pilsētnieks jums pateiks - ,,brauksi caur Piena kombināta rajonu – iesprūdīsi pie dzelzceļa pārbrauktuves”. Autobusu kavēšanās, kuru maršruti ir šeit – ierasta parādība, garas automobiļu rindas, kuras gaida dzelzceļa tehnikas manevru pabeigšanu – arī nav retums. Tieši intensīvais tranzīts, kurš rada Slobodkas ciematam problēmas, kļuva par iemeslu šeit būvēt ceļa pārvadu. Doma par šo būvniecību bija vēl Latvijas iekļaušanas PSRS laikā, bet naudu idejas realizācijai neatrada un to atlika uz labākiem laikiem.

Pie idejas atgriezās pēc 30 gadiem. Jaunās tilta būves projekts tika nodots sabiedriskai apspriešanai 2013. gadā un pēc visiem saskaņojumiem Daugavpils pilsētas dome sāka meklēt līdzfinansējumu dārgajam, bet pilsētai nepieciešamajam projektam. Darbu izmaksas ir 13 miljoni eiro. Vairāk par 7 miljoniem – Eiropas finansējums, vēl miljons – valsts mērķdotācija, pārējais – pašvaldības nauda.

Sagatavošanas darbus pirms ceļa infrastruktūras rekonstrukcijas un inženiertīklu izlikšanu sāka jau pagājušajā gadā, arī siltā ziema sekmēja šo darbu veikšanu.

Darbi jaunu komunikāciju būvniecībai nepieciešami vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, daudzas no tām novecojušas gan morāli, gan fiziski un ir nepieciešama to nomaiņa. Piekrītiet, daudz efektīvāk ir izdarīt visus darbus uzreiz, bet ne rakt katru gadu pa tikko izlikto asfaltu. Otrkārt, ceļa pārvada celtniecības procesā ir liels risks bojāt jau esošās pazemes komunikācijas, kas izsauks spiestas dīkstāves inženiertīklu neplānoto remontu dēļ. Teiksim godīgi, komunikāciju pārvietošana ir ļoti atbildīga lieta, jo veco komunikāciju faktiskais izvietojums ne vienmēr atbilst to izvietošanas shēmām. Lūk tāpēc arī celtnieki uzgrūžas caurulēm un kabeļiem tur, kur tiem nevajadzētu būt, bet tas tikai bremzē darbu gaitu. Tiek mainīti visi iespējamie inženiertīkli: ūdensvads, saimnieciskā fekāliju kanalizācija, lietus ūdeņu kanalizācija, elektroapgādes tīkli, ārējās apgaismošanas tīkli, siltumapgādes tīkli, vājstrāvas tīkls. Tiek rekonstruēta arī pieguļošo ielu ceļu infrastruktūra, kā arī tiek būvēts jauns krustojums ar apļveida kustību.

Sakarā ar veicamajiem darbiem Malu ielā ir ierobežota kustība. Sabiedriskais transports brauc pa apvedceļu un tas ne vienmēr apmierina ciemata iedzīvotājus.

Celtnieki atvainojas par sagādātajām neērtībām un sola drīzumā situāciju uzlabot.

,,Daugavpils satiksme” gatava palaist autobusus pa Malu ielu uzreiz, kad celtnieki to atļaus.

Arī izbraukšana no pagalmu teritorijām uz Malu ielu kļūs ērta. Gājējiem paredzēta ielas labā puse.

Dzelzceļam no otrās puses Arodu ielā arī tiek veikta ielas rekonstrukcija un lietus ūdeņu kanalizācijas aprīkošana.

Darbi ceļa pārvada izveidē arī rit pilnā sparā. Ceļa pārvada tilta daļas garums ir 400 metri. Šeit būs 4 automobiļu transporta kustības joslas un gājēju celiņš. Tiks ierīkots arī apgaismojums uz visa ceļa pārvada.

Tilta daļa būs uzlikta uz 11 betona balstiem. 4 no tiem jau stāv savās vietās, nesen celtnieki pabeidza veidņu izgatavošanu pirmajai estakādei.

Līdz celtniecības sezonas beigām sola uzbūvēt 4 estakādes, turpmāko darbu virzīšanās uz priekšu būs atkarīga no tā, cik ātri blakus darbuzņēmējs nomainīs komunikācijas. Estakādes tilta daļa sāksies no jaunā apļveida krustojuma Malu un Svaru ielu rajonā, ceļas virs dzelzceļam un lēzeni nolaidīsies uz Smilšu ielu, kļūstot par tās turpinājumu.

Grūtību projekta realizācijas procesā pietiekoši. Bez milzīgā pazemes komunikāciju skaita celtniecības darbu rajonā, sarežģījumus rada blīvais dzīvojamo ēku izvietojums.

Lieli celtniecības darbi vienmēr saistīti ar neērtībām. Gan transporta vadītājiem, gan gājējiem. Daugavpils pilsētas dome atvainojas visiem par laicīgām grūtībām un cer uz sapratni, jo drīzumā pilsētnieki un pilsētas viesi saņems mūsdienīgu un ērtu autoceļu šķērsojuma mezglu.

Transporta infrastruktūras uzlabošanas plānošana šajā rajonā turpināsies. Daugavpils pašvaldības Attīstības departaments nodarbojas ar finansējuma avotu meklēšanu, lai veiktu ceļa pārvada otrās kārtas celtniecību, kurš savienos Kandavas ielu ar pašlaik būvēto estakādi.

