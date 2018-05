11. maijā Daugavpilī notika Latvijas Pašvaldību savienības 29. kongress

Jaunumi Sabiedrība | 14. maijs 2018 | 18:51

11. maijā ar Daugavpils teātra Latgales kongresa simtgadei veltītās muzikālās izrādes ,,Nūgrymušo pile” fragmentu ,,Lūgšana par Latviju” (pēc Franča Trasūna lugas) sākās Latvijas Pašvaldību savienības 29. kongress.

Šī nozīmīgā pasākuma mājvietai tika izvēlēts Vienības nams.

Otra lielākā valsts pilsēta uzņēma pašvaldību vadītājus no visas Latvijas.

Uz kongresu bija ieradušās valsts augstākās amatpersonas – Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Ministru prezidents Māris Kučinskis.

Pilsētas Domes priekšsēdētājs Rihards Eigims savā uzrunā izteica patiesu prieku par to, ka tieši Daugavpilī notiek LPS kongress un atzīmēja, ka pašvaldības vienmēr rūpējas par savu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Valsts presidents Raimonds Vējonis, uzrunājot kongresa delegātus, izteica pārliecību, ka Latvijas valsts pastāvēs un attīstīsies, ja būs stipras pašvaldības. Viņš uzsvēra arī pašvaldību referendumu ieviešanas nozīmi.

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece uzsvēra, ka tieši pašvaldības palīdzēja atdzimt Latvijas brīvībai 1990. gadā. Viņa akcentēja pašvaldību lomu reemigrācijas procesa atbalstīšanā, palīdzot iekārtoties tautiešiem, kuri atgriezīsies no svešatnes uz dzimteni.

Ministru presidents Māris Kučinskis atzīmēja, ka katra pašvaldība ir neatņemama Latvijas sastāvdaļa. Viņš uzsvēra izpratnes un sadarbības nozīmi, risinot valdības pieteiktās reformas visdažādākajās jomās – nodokļos, veselībā, valsts pārvaldē, izglītībā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards atgādināja, ka pašvaldību mērķis ir iedzīvotāju vajadzību un interešu pārstāvēšana.

Klātesošos uzrunāja Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs, kurš uzsvēra pašvaldību un Latvijas Pašvaldību savienības lomu likumdošanas aktu pieņemšanā.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis sniedza ziņojumu par paveikto, aktuālākajām problēmām un iespējamiem to risinājumiem.

Kongress reizi gadā pulcē gan tuvāko, gan attālāko Latvijas reģionu pašvaldību vadītājus, kad visiem ir iespēja dalīties savā pieredzē, diskutēt, izteikt un aizstāvēt savu viedokli.

Šis kongress bija veltīts problēmai, ar ko valsts un pašvaldības ikdienā sastopas arvien biežāk, – normatīvismam un tā mazināšanai. Latvijas Pašvaldību savienības biedri varēja atskatīties uz padarīto, novērtēt paveikto, atrsat kongresam izvirzītās problēmas risināšanas iespējas.

Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Daugavpils.lv