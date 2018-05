Starptautiskā zinātniskā konference “XXIII Slāvu lasījumi”

Jaunumi Kultūra | 10. maijs 2018 | 22:15

Daugavpils Universitātes (DU) Humanitārās fakultātes (HF) Rusistikas un slāvistikas katedra 2018. gada 10.–11. maijā aicina studentus, doktorantus, docētājus un visus interesentus piedalīties starptautiskajā zinātniskajā konferencē “XXIII Slāvu lasījumi”.

Konferences atklāšana notiks 10. maijā plkst. 11.30 DU, Vienības ielā 13, 308. aud.

DU HF “XXIII Slāvu lasījumos” tiks prezentēti ziņojumi par rusistikas un slāvistikas aktuālajām problēmām, tiks diskutēts par slāvu valodu un literatūru attīstības likumsakarībām slāvu un citu tautu kultūras kontekstā. Šogad konferencē piedalās slāvisti no ASV, Baltkrievijas, Gruzijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas un Vācijas.

Konferences darbs organizēts trīs plašās tematiskajās darba grupās:

• Slāvu valodas: vēsture un mūsdienas;

• Slāvu literatūra Eiropas kultūras kontekstā;

• Krievu literatūra un kultūra: 21. gadsimta skatījums.

Konferenci atbalsta DU un projekts “Learn Russian in the European Union” (www.learnrussianineu.com), kas piedāvā ārzemju studentiem krievu valodas un reģionālo jautājumu studiju programmas.



Preses relīze