Deju ansambļa “Laismeņa” 30 gadu jubilejas koncerts

Daugavpils Latviešu kultūras centra Deju ansamblis “Laismeņa” šī gada 19.maijā plkst. 16.00, svinot Latvijas valsts simtgadi un savu 30 gadu jubileju, aicina visus interesentus uz koncertu “Latvija ir Laismeņai un Laismeņa ir Latvijai!”, ko izdejos kopā ar draugu deju kolektīviem no Rīgas, Preiļiem, Ilūkstes un Daugavpils.

“Svinot savu jubileju un Latvijas valsts simtgadi, kopā ar draugu kolektīviem vēlamies izdejot sev vismīļākās un visnozīmīgākās dejas, kuras mums saistās ar īpašiem notikumiem, cilvēkiem un emocijām. Mēs vēlamies izstāstīt skatītājiem stāstu par to, cik mēs esam dažādi un tajā pašā laikā vienoti, kā mēs dzīvojam dejā, kā deja spēj iekustināt kādu stīdziņu mūsos pašos, kā deja mums māca mīlēt un izjust vienam otru, līdzcilvēkus, savas mājas, savu valsti. Aicinām skatītājus baudīt svētkus kopā ar koncerta dalībniekiem un ļauties dejas burvībai!”

Laismeņa ir paši pirmie gaismas stari, kas rītausmā izlaužas pie apvāršņa. Tieši tāds ir arī Deju ansamblis „Laismeņa” – gaišs, prieka pilns un dzirkstošs. Daugavpils Latviešu kultūras centra deju ansamblis „Laismeņa” dibināts 1988. gadā. DA „Laismeņa” kā Daugavpils Latviešu kultūras centra kolektīvs ir viens no latviešu kultūras, dzīvesziņas, tradīciju un vēstures stiprinātājiem un vēstnešiem multikulturālajā pilsētā. Laismeņa – tā nav vienkārši satikšanās un deja, tas ir dzīvesveids!

Koncertā piedalās: Daugavpils Latviešu kultūras centra deju ansamblis “Laismeņa” (mākslinieciskā vadītāja Diāna Soldāne, repetitors Mārtiņš Grigorjevs) un bērnu deju kolektīvs “Pienupīte” (mākslinieciskā vadītāja Inese Zuģicka), Tautas deju ansamblis “Dardedze” (mākslinieciskā vadītāja Ilze Kronberga) no Rīgas, jauniešu deju kolektīvs “Dancari” (mākslinieciskā vadītāja Ilze Broka) no Preiļiem un jauniešu deju kolektīvs “Labrīt” (mākslinieciskā vadītāja Antonija Stalidzāne) no Ilūkstes.

Ieeja bez maksas.



