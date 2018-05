KRĀMU TIRGUS DAUGAVPILĪ!

Jaunumi Sabiedrība | 3. maijs 2018 | 19:21

Visas vasaras garumā Daugavpils cietoksnī katra mēneša pirmajā sestdienā darbosies “Krāmu tirgus”.

Aicinām piedalīties ikvienu pilsētas iedzīvotāju un viesi, kuram ir vēlme, iespēja un interese dalīties ar savu stāstu aizraujošā tigošanās pasākumā ar dažādām senlaicīgām un ne tik ļoti senām, bet interesantām mantām no saviem skapjiem un pūralādēm, no šķūnīšiem un garāžam, no lauku un pilsētu mājām.

Esam sagādājuši traukus, galda piederumus, interjera

priekšmetus, grāmatas, nozīmītes, porcelāna figūriņas un daudzas citas interesantas lietas. Nāc un papildini tirgotāju un pircēju rindas ar jaunām lietām un stāstiem par tām. Būs iespēja iegādāties savā īpašumā senas, neatkārtojamas un noderīgas lietas, kuras gaida savas jaunās mājas.

Gaidām gan pircējus, gan pārdevējus uz pirmo tikšanos Daugavpils cietoksnī Krāmu tirgū Nikolaja ielā 9 (pie cietokšņa zirga).

2018. gada 5.maijā (sestdienā)

no plkst. 10.00 līdz 15.00

Uz tikšanos vasaras garumā katra mēneša pirmajā sestdienā!

Aicinām visus amatniekus un mājražotājus iesaistīties ar savu produkciju, gan jau kaut ko garšīgu un smaržīgu pircēji arī gaidīs.

Varbūt Tev ir tieši tas, ko kāds jau sen meklē.

Piesakies-22425156

Organizē biedrība”Atmiņu lāde”, atbalsta Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils cietokšņa kultūras un tūrisma informācijas centrs.

Daugavpils.lv