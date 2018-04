Pirmdien gaisa temperatūra pakāpsies līdz +22 grādiem

Jaunumi Latvija | 30. aprīlis 2018 | 15:23

Tuvākajās dienās Latvijā gaidāmi lieli gaisa temperatūras kontrasti, siltākais laiks iespējams 3.maijā, kad prognozēta gaisa temperatūras paaugstināšanās līdz plus 26 grādiem, liecina jaunākā informācija no skaitliskajiem modeļiem.

Maija pirmās nedēļas sākumā Latvija būs ciklona siltajā sektorā, pirmdien valsts dienvidaustrumos gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 22, plus 24 grādiem, pārējā valstī gaidāms nedaudz vēsāks laiks, bet daļā piekrastes gaisa temperatūra būs ievērojami zemāka. Iespējams, vietām Rīgas jūras līča rietumu piekrastē pirmdien neizklīdīs migla un termometra stabiņš nepakāpsies augstāk par plus 7 grādiem.

Ciklona ietekmē gaidāms arī lietus un pērkona negaiss. Visvairāk lietus mākoņu būs periodā no pirmdienas vakara līdz otrdienas rītam. Negaiss dažviet var atnest stipras lietusgāzes un vēja brāzmas, kā arī krusu.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien, 1.maijā, gaidāma no plus 8, plus 10 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz plus 22, plus 24 grādiem valsts austrumu novados.

Gaisa temperatūra trešdien, visticamāk, nepārsniegs plus 20 grādu, bet ceturtdienas pēcpusdienā atbilstoši pašreizējām prognozēm gaidāms īsti vasarīgs siltums līdz plus 26 grādiem, iespējams pērkona negaiss.

Iespējams, no 4.maija kļūs krietni vēsāks. Jaunās nedēļas beigās un maija otrajā nedēļā gaisa temperatūra naktīs vietām var noslīdēt nedaudz zem nulles.

LSM