Ludzas novads atteiksies no pašvaldības izdotajām «vietvarvēstīm»

Ludzas novada domes deputātu vairākums ir lēmuši, ka atteiksies no pašvaldības informatīvā izdevuma “Ludzas Novada Vēstis” un turpmāk sadarbosies ar vietējo avīzi “Ludzas Zeme”. Šāds lēmums pieņemts, jo šobrīd domes priekšsēdētājs neredz jēgu veidot izdevumu, kurš iznāk vien reizi mēnesī. Atsakoties no izdevuma, nebūs arī vairāk aizrādījumu gan no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, gan Valsts valodas centra par izdevuma nepamatotu izdošanu krievu valodā.

Ludzas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Ludzas Novada Vēstis” līdz šim iznācis reizi mēnesī un bija lasāms divās valodās - latviešu un krievu. Izdevumu pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un dažādās tirdzniecības vietās varēja saņemt bez maksas. Šobrīd domes deputātu vairākums lēmuši, ka atteiksies no izdevuma. Kā skaidro Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, šādu lēmumu pieņemt deputātus mudināja tas, ka vairākkārtīgi pašvaldībai tika norādīts par nepamatotu izdevuma izdošanu krievu valodā:

“Visus iepriekšējā sasaukuma deputātus sauca uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, tika sastādīti protokoli, saņēmām sodus par to, ka nepamatoti izdodam mūsu pašvaldības izdevumu krievu valodā.”

Vēl šī gada sākumā, domājot par izdevuma publicēšanu vien latviešu valodā, iedzīvotāji savāca 900 parakstus, lai izdevums būtu lasāms arī krieviski. Pašvaldība bija nolēmusi, ka informāciju krievu valodā izsniegs pēc iedzīvotāju pieprasījuma. Tomēr šobrīd ir nolemts atbrīvot sevi no liekiem šķēršļiem un atteikties no izdevuma vispār, kā norāda priekšsēdētājs, - respektējot visus iedzīvotājus, pieņemts šāds lēmums. Tāpat

pašvaldības izdevums iznākot vienu reizi mēnesī un tur publicētā informācija jau esot novecojusi, izdevumu arī nesaņemot katrs iedzīvotājs savā pastkastē, tāpēc esot jautājums, vai izdevumi samērāmi ar sasniegto rezultātu?

“Mums šis izdevums pagājušajā gadā izmaksāja 25 tūkstošus, ja mēs skaitām darbiniekus, tipogrāfijas izdevumus, tulkošanu, šogad ieplānoti 28 tūkstoši. Vai tā ir samērīga summa saņemot rezultātu,” vaicā Mekšs.

Ludzas novada pašvaldībai uz pusgadu par četriem ar pusi tūkstošiem eiro noslēgts sadarbības līgums ar vietējo avīzi “Ludzas Zeme”. Lēmumu par atteikšanos no pašvaldības izdevuma un sadarbību ar “Ludzas Zemi” neatbalsta opozīcijas deputāte, iepriekšējās domes priekšsēdētāja Alīna Gendele.

“Ludzas novads ir noslēdzis līgumu ar “Ludzas Zemi”, novads maksā naudu un tajā pašā laikā arī iedzīvotāji, pērkot šo avīzi, maksā; kur ir nodokļu maksātāju naudas lietderīga patērēšana,” neizpratni pauž Gendele.

Viņa uzskata, ka šobrīd Ludzas novada pašvaldība nodrošina, lai vietējā avīzē būtu raksti, kas pašvaldības darbu atspoguļo labvēlīgā gaismā.

“Lai nebūtu kritikas, lai būtu tā saucamā ''sadarbība'' pēdiņās. Iepriekšējos gados mēs pamatīgi dabūjām no “Ludzas Zemes'' kritiku, jo visi deputāti, kuri bija iepriekšējā sasaukumā, nepiekrita maksāt,” norāda Gendele.

Savukārt iedzīvotāji, jautāti, ko viņi domā par ieceri atteikties no pašvaldības izdevuma – vieni atzīst, ka izdevumu lasa, un to uzskata par vajadzīgu, otriem ir vienalga.

Arī par pašvaldības sadarbību ar vietējo avīzi “Ludzas Zeme” viedokļi ir dažādi.

- “Es lasu, vajadzīgs [izdevums]. Tur ir afiša, kas notiek uz nedēļu, kādi svētki būs, laba lieta. “Ludzas Zeme” - tur gan ir pasakas”.

- “Jā lasu, es domāju, ka vajag. Kaut kādas ziņas, kaut ko iespējams uzzināt. Bet, ja ir jautājums par vienu avīzi vai otru, tad, protams, labāk “Ludzas Zeme”, tur jaunākā informācija divas reizes nedēļā”.

- “Es eju uz bibliotēku, katru reizi ņemu (pašvaldības) avīzi krievu valodā. “Ludzas Zemi” arī lasu. Varbūt, kas līdzīgs ir, bet tomēr tur cita informācija.''

- “Var pateikt, ka es nelasu (pašvaldības izdevumu). Un “Ludzas Zemi” ļoti reti, naudas nav. Jāmaksā par viņu. Reizēm apskatos vietējā veikalā krievu valodā, tā nepērku.”

Ludzas novada domes priekšsēdētājs norāda, ja deputātu lēmums par atteikšanos no vietējā izdevuma “Ludzas Novada Vēstis” nebūs bijis pareizs, jebkurā laikā viņi atkal var atsākt to izdot. Tāpat jāpiemin, ka Ludzas novada pašvaldībai ir sadarbības līgumi nevien ar “Ludzas Zemi”, bet ar “Latgales radio”, radio “Ef -Ei” un vietējo televīziju, pašvaldībai maksājot par satura veidošanu.

