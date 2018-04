4.maija svinības Daugavpilī

Strēlnieks

23. novembris

- 21. decembris

Visā visumā tev veiksies. Spēsi prasmīgi tikt galā ar uzticētajiem pienākumiem darba lauciņā. Ik pa brīdim, tavu uzmanību novērsīs privātās dzīves līkloči, kuri gan var kļūt līdzīgi “amerikāņu kalniņiem”. Neskatoties uz to, saglabā modrību un nosvērtību, nekrīti galējībās un atturies no pārsteidzīgiem lēmumiem! Šoreiz zvaigznes iesaka “vadības grožus” vairāk uzticēt otrajai pusītei, jo viņas lēmumi var izrādīties daudz auglīgāki, it sevišķi ilgtermiņa skatījumā.