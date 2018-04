„Daugava Chess” Pavasara kausa izcīņā ātrajā šahā Arvīds Andrejevs uzrāda simtprocentīgu rezultātu

Ūdensvīrs

21. janvāris

- 18. februāris

Tu mērķtiecīgi soļosi pretī cerētajam, neskatoties uz to, ka tavā ceļā, var gadīties ne viens vien šķērslis un pārpratums. Rodoties kādam konfliktam, neļaujies mirkļa emocijām, centies būt maksimāli diplomātisks saskarsmē ar kolēģiem un augstākstāvošajiem. Iespējams, kāds no sadarbības partneriem var nepildīt dotos solījumus, kas savukārt kavēs lietu tālāko virzību. Šajā sakarā, noderīgu atbalstu var sniegt, kāds no radinieku loka. Nedēļas nogali pilnībā veltīsi ģimenei, otrajai pusītei.